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Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире в Таллине

01.10.2018 19:43 — Разное | Партизан  
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Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире Tallinn Mens Challenger 2018 в Эстонии.

Соревнования мировой серии категории "Челлендж" собрали многие ведущие команды Европы. В финальном матче мужская сборная Беларуси в составе Ильи Шоломицкого (скип), Павла Петрова, Дмитрия Рудницкого и Евгения Тамковича обыграли команду из Финляндии со счетом 6:3.



Это первые золотые медали белорусских представителей керлинга в истории. Данные соревнования являлись также тестовыми в ходе подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 15 по 26 ноября, где мужская сборная Беларуси выступит в дивизионе B.

 
 
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Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире Tallinn Mens Challenger 2018 в Эстонии.
 
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