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Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире в Таллине
Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире Tallinn Mens Challenger 2018 в Эстонии.
Соревнования мировой серии категории "Челлендж" собрали многие ведущие команды Европы. В финальном матче мужская сборная Беларуси в составе Ильи Шоломицкого (скип), Павла Петрова, Дмитрия Рудницкого и Евгения Тамковича обыграли команду из Финляндии со счетом 6:3.
Это первые золотые медали белорусских представителей керлинга в истории. Данные соревнования являлись также тестовыми в ходе подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 15 по 26 ноября, где мужская сборная Беларуси выступит в дивизионе B.
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Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире Tallinn Mens Challenger 2018 в Эстонии.
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