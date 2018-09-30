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В ЕС больше не будет 95-го и 98-го бензина и дизтоплива

01.10.2018 19:31 — Разное | Партизан  
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С 12 октября в Европе вступают в силу новые правила маркировки топлива и транспортных средств и такие названия, как "95-й бензин", "98-й бензин" или "дизельное топливо", уйдут в историю.

Всего будет 13 маркировок для разного вида топлива — от нефтепродуктов до биотоплива, включая природный газ. Новые ярлыки будут располагаться в непосредственной близости от крышки топливного бака транспортного средства, будут указаны в руководствах по эксплуатации автомобилей, а также на заправочных автоматах АЗС и в автосалонах. 

Когда водитель будет заправлять транспортное средство топливом, европейский идентификатор будет виден как на самом автомобиле (мотоцикле), так и на заправочном автомате и его «пистолете». Благодаря этому водителю будет проще сориентироваться, какой вид топлива нужен именно для его транспортного средства. 

Европейское законодательство обязывает все государства-члены ЕС, а также государства-члены Европейской экономической зоны (ЕЭС) улучшали качество информации о всех видах топлива, предоставляемой потребителю. 


Новые транспортные средства, на которых должна быть нанесена маркировка о виде топлива: легковые машины, мопеды, мотоциклы, трициклы, квадроциклы, автомобили, используемые для коммерческих целей (грузовые, фургоны, фургонеты, etc.), автобусы всех видов.


 
 
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С 12 октября в Европе вступают в силу новые правила маркировки топлива и транспортных средств и такие названия, как "95-й бензин", "98-й бензин" или "дизельное топливо",...
 
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