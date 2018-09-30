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В Гомеле автомобиль ГАИ попал в ДТП
Вчера вечером, около 22.00, на перекрестке Хатаевича — Чехова произошла авария — столкнулись Subaru и автомобиль ГАИ.
О происшествии сообщили в группе «Это Гомель, детка!»
Кто прав, кто виноват, на данный момент неизвестно. Официальной информации по факту ДТП не поступало, пишет
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Вчера вечером, около 22.00, на перекрестке Хатаевича — Чехова произошла авария — столкнулись Subaru и автомобиль ГАИ.
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