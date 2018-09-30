"Наша страна несет значительные экономические потери" Макей в ООН пожаловался на антироссийские санкции

сообщает пресс-служба МИД. С этой речью он выступил с трибуны ООН 1 октября,пресс-служба МИД.





По словам Макея, глобализационные процессы в мире сопровождаются появлением новых геополитических и геоэкономических линий и разломов. Таким образом, интеграция идет одновременно с фрагментацией, протекционизмом и даже конфронтацией.





Белорусский министр напомнил, что Беларусь входит в Евразийский экономический союз, но при этом она заинтересована в экономическом взаимодействии с Евросоюзом.





"Оказавшись на стыке двух геополитических центров силы, мы в полной мере ощущаем на себе взаимосвязь геополитики и геоэкономики. Из-за конфликта в Украине и роста напряженности в регионе, санкций и контрсанкций наша страна пусть не напрямую, а косвенно, но несет значительные экономические потери", - сообщил глава белорусской дипломатии.













Беларусь имеет открытую экономику: 60-70% нашего ВВП экспортируется. Поэтому наша страна очень сильно зависит от внешних рынков и международной торговли, подчеркнул Макей.





Он предложил "справедливую, предсказуемую и недискриминационную торгово-экономическую архитектуру как в Европе, так и в других регионах мира, которая учитывала бы интересы всех государств".





Наша страна, по его словам, особенно заинтересована в сближении Евразийского экономического союза и Евросоюза.