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"Наша страна несет значительные экономические потери" Макей в ООН пожаловался на антироссийские санкции

01.10.2018 18:29 — Разное | Партизан  
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Беларусь испытывает потери от санкций, которые Запад ввел против России. Это следует из речи министра иностранных дел Владимира Макея на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наша страна несет значительные экономические потери" Макей в ООН пожаловался на антироссийские санкции
С этой речью он выступил с трибуны ООН 1 октября, сообщает пресс-служба МИД.

По словам Макея, глобализационные процессы в мире сопровождаются появлением новых геополитических и геоэкономических линий и разломов. Таким образом, интеграция идет одновременно с фрагментацией, протекционизмом и даже конфронтацией.

Белорусский министр напомнил, что Беларусь входит в Евразийский экономический союз, но при этом она заинтересована в экономическом взаимодействии с Евросоюзом.

"Оказавшись на стыке двух геополитических центров силы, мы в полной мере ощущаем на себе взаимосвязь геополитики и геоэкономики. Из-за конфликта в Украине и роста напряженности в регионе, санкций и контрсанкций наша страна пусть не напрямую, а косвенно, но несет значительные экономические потери", - сообщил глава белорусской дипломатии.



Беларусь имеет открытую экономику: 60-70% нашего ВВП экспортируется. Поэтому наша страна очень сильно зависит от внешних рынков и международной торговли, подчеркнул Макей.

Он предложил "справедливую, предсказуемую и недискриминационную торгово-экономическую архитектуру как в Европе, так и в других регионах мира, которая учитывала бы интересы всех государств".

Наша страна, по его словам, особенно заинтересована в сближении Евразийского экономического союза и Евросоюза.

 
 
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Беларусь испытывает потери от санкций, которые Запад ввел против России. Это следует из речи министра иностранных дел Владимира Макея на 73-й сессии Генеральной...
 
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