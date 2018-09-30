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В Беларуси составят новый рейтинг интернет-агентств

01.10.2018 19:32 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси составят новый рейтинг интернет-агентств

В Беларуси в третий раз будут проведены исследование качества сервиса интернет-агентств и оценка агентств по контекстно-медийной рекламе.

Проект «Рейтинг Байнета» анонсировал начало ежегодного исследования степени удовлетворенности клиентов работой белорусских интернет-агентств, а также составление рейтинга белорусских агентств по контекстной рекламе.

Сегодня на интернет-рынке Беларуси представлено несколько сотен агентств, которые предлагают услуги в разных направлениях интернет-маркетинга. Многие известные агентства меняют профиль и уходят в IT, появляются новые молодые команды. В целом в сфере интернет-маркетинга все очень быстро меняется. Поэтому компании испытывают трудности при выборе того или иного агентства, не знают кому доверить решение своих бизнес-задач.

Согласно проведенному в феврале этого года опросу самыми популярными/определяющими критериями, на основании которых компании выбирают интернет-агентства, являются Портфолио/кейсы/качество реализованных проектов (75%), Рекомендации знакомых/партнеров/друзей (71,6%), Стоимость услуг агентства (48,9%). Рейтинги получили 37,5% голосов. 16% респондентов используют рейтинги для составления пула агентств для участия в тендере.

Именно поэтому проект «Рейтинг Байнета» уже третий год подряд изучает степень удовлетворенности клиентов работой белорусских интернет-агентств.

Результатом данного исследования станет Рейтинг наиболее клиентоориентированных интернет-агентств, по качеству клиентского сервиса в шести сегментах интернет-услуг:

1) Web-разработка

2) SEO-продвижение

3) Интернет-медиа реклама

4) Digital-creative-агентства

5) Контекстная реклама

6) SMM-продвижение

Исследование проводится в партнерстве с консалтинговой компанией Business Tools и Адвокатским бюро «Степановский, Папакуль и партнёры».

Рейтинг будет сформирован на основании результатов независимого телефонного опроса представителей заказчиков, с которыми работали агентства — участники рейтинга в период с 1 сентября 2017 по 31 августа 2018 года.

Основным критерием составления рейтинга является уровень удовлетворенности клиентов результатами и процессами работы с агентством, который рассчитывается по специальной и единой для всех участников методологи и не зависит от масштаба компании-участника и объема сделок в исследуемый период.

Как создается рейтинг агентств по контекстной рекламе

Согласно последним данным IAB Belarus, затраты на контекстную рекламу в Байнете по итогам 2017 года превысили затраты на медийную рекламу и составили 16 млн долларов. Этот сегмент интернет-продвижения уже давно лидирует среди всех остальных.

Прогнозируется, что по итогам 2018 года рынок интернет-рекламы вырастет почти на 40%, а доля контекстно-медийной рекламы станет еще больше. Однако по рекламным затратам на одного интернет-пользователя Беларусь остается в числе аутсайдеров и занимает одно из последних мест среди европейских стран.

Поэтому данные Рейтинга агентств по контекстно-медийной рекламе Беларуси, который уже в третий раз проведет проект «Рейтинг Байнета», станет для компаний инструментом и позволит компаниям всех сфер бизнеса понимать, какие интернет-агентства смогут эффективно работать с их задачами в данном направлении.

В прошлом году в Рейтинге приняло участие всего 6 агентств, которые за год освоили бюджет равный 2 млн долларов. На их аккаунтах Google и Яндекс было обслужено 639 клиентов. Средний ежемесячный чек на одного клиента составил 560 долларов.

Всего на рынке Беларуси представлено более 150 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.

Рейтинг белорусских агентств по контекстной рекламе определяет крупнейших игроков белорусского рынка контекстной рекламы по ряду ключевых параметров.

Как и в прошлом году, наряду с количественными показателями (число проектов, объем компании и количество сертификатов), будут учитываться показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы.

Основные показатели

  • Опыт и масштаб агентства
    Время работы компании на рынке и количество штатных сотрудников, работающих в направлении «контекстная реклама».
  • Реализованные за год проекты
    Количество завершенных проектов (мобильных приложений) за период с 1.09.2017 по 1.09.2018 по типам проектов.
  • Количество сертификатов у агентства и количество сертифицированных сотрудников,  работающих в компании
  • Показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы (CTR)
Для того, чтобы принять участие в рейтинге необходимо заполнить заявку на сайте «Рейтинг Байнета». Заявки на участие в «Рейтинге Байнета 2018» — лучшие агентства по контекстной рекламе принимаются до 2 ноября 2018 года (включительно).
 
 
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В Беларуси в третий раз будут проведены исследование качества сервиса интернет-агентств и оценка агентств по контекстно-медийной рекламе.
 
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