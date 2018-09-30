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В Беларуси составят новый рейтинг интернет-агентств
01.10.2018 19:32 — Разное | Ежедневник
В Беларуси в третий раз будут проведены исследование качества сервиса интернет-агентств и оценка агентств по контекстно-медийной рекламе.
Проект «Рейтинг Байнета» анонсировал начало ежегодного исследования степени удовлетворенности клиентов работой белорусских интернет-агентств, а также составление рейтинга белорусских агентств по контекстной рекламе.
Сегодня на интернет-рынке Беларуси представлено несколько сотен агентств, которые предлагают услуги в разных направлениях интернет-маркетинга. Многие известные агентства меняют профиль и уходят в IT, появляются новые молодые команды. В целом в сфере интернет-маркетинга все очень быстро меняется. Поэтому компании испытывают трудности при выборе того или иного агентства, не знают кому доверить решение своих бизнес-задач.
Именно поэтому проект «Рейтинг Байнета» уже третий год подряд изучает степень удовлетворенности клиентов работой белорусских интернет-агентств.
Результатом данного исследования станет Рейтинг наиболее клиентоориентированных интернет-агентств, по качеству клиентского сервиса в шести сегментах интернет-услуг:
1) Web-разработка
2) SEO-продвижение
3) Интернет-медиа реклама
4) Digital-creative-агентства
5) Контекстная реклама
6) SMM-продвижение
Исследование проводится в партнерстве с консалтинговой компанией Business Tools и Адвокатским бюро «Степановский, Папакуль и партнёры».
Рейтинг будет сформирован на основании результатов независимого телефонного опроса представителей заказчиков, с которыми работали агентства — участники рейтинга в период с 1 сентября 2017 по 31 августа 2018 года.
Основным критерием составления рейтинга является уровень удовлетворенности клиентов результатами и процессами работы с агентством, который рассчитывается по специальной и единой для всех участников методологи и не зависит от масштаба компании-участника и объема сделок в исследуемый период.
Как создается рейтинг агентств по контекстной рекламе
Согласно последним данным IAB Belarus, затраты на контекстную рекламу в Байнете по итогам 2017 года превысили затраты на медийную рекламу и составили 16 млн долларов. Этот сегмент интернет-продвижения уже давно лидирует среди всех остальных.
Прогнозируется, что по итогам 2018 года рынок интернет-рекламы вырастет почти на 40%, а доля контекстно-медийной рекламы станет еще больше. Однако по рекламным затратам на одного интернет-пользователя Беларусь остается в числе аутсайдеров и занимает одно из последних мест среди европейских стран.
Поэтому данные Рейтинга агентств по контекстно-медийной рекламе Беларуси, который уже в третий раз проведет проект «
В прошлом году в Рейтинге приняло участие всего 6 агентств, которые за год освоили бюджет равный 2 млн долларов. На их аккаунтах Google и Яндекс было обслужено 639 клиентов. Средний ежемесячный чек на одного клиента составил 560 долларов.
Всего на рынке Беларуси представлено более 150 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.
Рейтинг белорусских агентств по контекстной рекламе определяет крупнейших игроков белорусского рынка контекстной рекламы по ряду ключевых параметров.
Как и в прошлом году, наряду с количественными показателями (число проектов, объем компании и количество сертификатов), будут учитываться показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы.
Основные показатели
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В Беларуси в третий раз будут проведены исследование качества сервиса интернет-агентств и оценка агентств по контекстно-медийной рекламе.
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