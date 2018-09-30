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Туск и Столтенберг призывают македонских политиков изменить название страны

01.10.2018 19:30 — Разное | Интерфакс  
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Председатель Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали македонских политиков воспользоваться "исторической возможностью" итога прошедшего в стране референдума о названии страны.

"Соглашение о названии между Афинами и Скопье создало историческую возможность для страны присоединиться к трансатлантическому и европейскому сообществу в качестве равноправного члена. Это изменило бы жизнь людей в стране и их детей к лучшему", - говорится в совместном заявлении руководителей ЕС и НАТО, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В нем отмечается, что на референдуме в минувшее воскресенье "подавляющее большинство голосов поддержало этот путь".

"В настоящее время решения о дальнейших действиях за политиками Скопье. Решения, которые они примут в ближайшие дни и недели, будут определять судьбу их страны и народа на многие поколения", - подчеркнули Д.Туск и Й.Столтенберг.

Спор между Грецией и Македонией относительно названия страны продолжается уже долгие годы. Греческую сторону не устраивает название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Считается, что урегулирование этого вопроса играет ключевую роль для будущего страны, поскольку затем Македония сможет присоединиться к таким объединениям, как ЕС и НАТО. Ранее из-за этого спора греческая сторона, будучи членом этих двух альянсов, блокировала вступление Македонии как в ЕС, так и в НАТО.

Летом Греция и Македония достигли договоренности о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Северную Македонию. Парламент Македонии поддержал реализацию соглашения между Афинами и Скопье, подписанного главами МИД двух государств в греческом Преспесе, однако президент Македонии Георге Иванов счел это соглашение неконституционным и 26 июня отказался подписывать соответствующий документ.

Затем македонские парламентарии повторно ратифицировали соглашение с Грецией о новом названии Македонии, лишив тем самым президента возможности его заблокировать.

Накануне в Македонии состоялся референдум о переименовании страны. Согласно информации западных СМИ, более 90% поддержали возможность смены названия страны, однако явка составила порядка 36% при необходимом минимуме в 50%. Низкая явка может грозить отказом македонского парламента в утверждении его результатов.

 
 
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Председатель Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали македонских политиков воспользоваться "исторической...
 
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