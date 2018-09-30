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Белорусский грузовик с телевизорами и стиральными машинами взорвался и вспыхнул в армянском туннеле

01.10.2018 19:30 — Разное | Интерфакс  
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Грузовик с белорусской регистрацией взорвался и загорелся, проезжая 29 сентября через армянский Дилижанский автотуннель, сообщили в министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Жертв не было, но машина "обратилась в пепел", сообщает пресс-служба ведомства. Туннель получил значительные повреждения и был закрыт для ремонта.

Грузовой автомобиль имел белорусскую регистрацию, сообщили в министерстве.

Белорусский грузовик с телевизорами и стиральными машинами взорвался и вспыхнул в армянском туннеле

Белорусский грузовик с телевизорами и стиральными машинами взорвался и вспыхнул в армянском туннеле

Белорусский грузовик с телевизорами и стиральными машинами взорвался и вспыхнул в армянском туннеле

Белорусский грузовик с телевизорами и стиральными машинами взорвался и вспыхнул в армянском туннеле

 
 
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Грузовик с белорусской регистрацией взорвался и загорелся, проезжая 29 сентября через армянский Дилижанский автотуннель, сообщили в министерстве транспорта,...
 
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