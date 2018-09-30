Белорусский грузовик с телевизорами и стиральными машинами взорвался и вспыхнул в армянском туннеле

Грузовик с белорусской регистрацией взорвался и загорелся, проезжая 29 сентября через армянский Дилижанский автотуннель, сообщили в министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Жертв не было, но машина "обратилась в пепел", сообщает пресс-служба ведомства. Туннель получил значительные повреждения и был закрыт для ремонта.

Грузовой автомобиль имел белорусскую регистрацию, сообщили в министерстве.















