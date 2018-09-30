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Белорусский грузовик с телевизорами и стиральными машинами взорвался и вспыхнул в армянском туннеле
Грузовик с белорусской регистрацией взорвался и загорелся, проезжая 29 сентября через армянский Дилижанский автотуннель, сообщили в министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Жертв не было, но машина "обратилась в пепел",
Грузовой автомобиль имел белорусскую регистрацию, сообщили в министерстве.
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Грузовик с белорусской регистрацией взорвался и загорелся, проезжая 29 сентября через армянский Дилижанский автотуннель, сообщили в министерстве транспорта,...
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