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На Донбассе в 2018 году погибли или были ранены не менее 23 детей - СММ ОБСЕ

01.10.2018 19:01 — Разное | Интерфакс  
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В зоне военного конфликта на Донбассе в 2018 году были ранены или погибли не менее 23 детей, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

"СММ ОБСЕ омрачена известием о гибели 3 и ранении 2 детей в эти выходные на востоке Украины. Только в 2018 году было ранено/погибло не менее 23 детей. Дети продолжают становиться жертвами продолжающего конфликта", - сообщает СМ ОБСЕ на странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в г.Горловка, находящемся на неподконтрольной правительству части Донецкой области; трое из них погибли, еще одного мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

 
 
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В зоне военного конфликта на Донбассе в 2018 году были ранены или погибли не менее 23 детей, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ). "СММ ОБСЕ...
 
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