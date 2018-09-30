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Трудовая миграция в вопросах и ответах...

01.10.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Трудовая миграция в вопросах и ответах...

Лето закончилось, пришли холода, и в интернете подозрительно активизировались «работодатели», предлагающие белорусам месяц-другой потрудиться в теплых странах. Законно ли это? Как не попасть на удочку недобросовестных нанимателей? Ответы на эти и другие вопросы о трудовой миграции подготовил начальник отделения по гражданству и миграции Ивацевичского РОВД майор милиции Леонид Квашевич.

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются белорусы, которые едут на заработки за границу?
 
Если говорить о недобросовестных работодателях – зачастую трудиться они предлагают в обход законодательства и без уплаты соответствующих налогов, сборов и взносов в ФСЗН. Соответственно, ни о каком включении времени работы в стаж идти не может и речи. Но об этом мало задумываются, когда маячит сиюминутная легкая выгода.
 
Есть и то, что не заметить невозможно. Например, нарушения порядка и сроков выплаты заработной платы, несоответствие условий проживания заявленным, невозможность получения медицинской помощи и т. д. С подобными вопросами в МВД обращаются с каждым годом все больше людей.
Но это всё – рядовые ситуации, которые несложно разрешить при своевременном обращении в органы внутренних дел. А вот одна из самых серьезных проблем, с которой могут столкнуться беспечные отправляющиеся на нелегальные заработки белорусы, – несоответствие реального характера работы оговоренному и самая худшая ее разновидность – торговля людьми. Это может привести к непоправимым последствиям.
 
Что такое торговля людьми?
 
Это насильное удержание, принуждение к занятию проституцией, рабскому труду, съемкам в фильмах порнографического содержания.
Например, человеку предлагают работу офис-менеджером в престижной фирме. Он соглашается, уезжает, а уже на месте у него забирают все документы и заставляют заниматься чем-то незаконным.
 
Что в объявлении о заработках за границей должно показаться подозрительным?
 
Относиться с подозрением к любому подобному предложению – ваш первый способ защиты. Лучше потратить время и перепроверить все данные, чем потом сожалеть. Есть некоторые показатели, которые явно демонстрируют, что перед вами – мошенник.
 
1. Предлагают несоразмерно большое вознаграждение.
Одно дело, когда это квалифицированная работа, вакансий которой в стране нет. Но если за день работы на клубничных плантациях бок о бок с еще десятком таких же иностранцев работодатель обещает заплатить 1000$ – это точно обман.
 
2. Готовы оформить все документы на месте.
 
Имеем ввиду, в частности, визу, трудовой договор. Визу белорусы могут оформить только в посольстве (визовом центре) на территории своей страны и чаще всего по месту регистрации или на основании документа, подтверждающего проживание на территории определенной области. Для получения визы в большинстве случаев требуется личное присутствие запрашивающего (подробная информация всегда есть на сайте посольства).
Есть и страны, въезд в которые белорусам разрешен по предъявлению только паспорта. С их актуальным списком можно ознакомиться на сайте МИД Беларуси. Однако практически все они предлагают только туристические визы, работать по которым в принимающей стране нельзя! Если кто-то уверяет вас, что может официально устроить без виз – обратитесь в ОВД.
 
Трудовой договор – это гарантия цивилизованных трудовых отношений. В случае, если вы будете работать нелегально, вы не сможете получить медицинскую помощь и другие социальные пособия. Вы станете полностью зависимы от вашего работодателя.
 
3. Офис приглашающей организации находится на съемной квартире.
 
4. Просят не говорить о найденной работе друзьям и родственникам.
Поставьте в известность своих близких о вашем отъезде на работу. Оставьте дома точный адрес планируемого места пребывания, вашу фотографию и копии всех документов, включая паспорт.
 
Периодически поддерживайте связь со своими родственниками и друзьями. Незамедлительно информируйте их о любых изменениях вашего пребывания.
Если так случилось, что узаконить трудовые отношения ваш работодатель по какой-то причине не хочет или не может, а вы твердо настроены ехать с ним и ни на какие уговоры не поведетесь – закрепите  то хотя бы формально. Бумага, на которой будут указаны наименование организации, место и характер работы, оплата и график, скрепленная подписями работодателя и наемного работника, уже может служить доказательством в случае возникновения конфликта.
 
5. После заключения договора в Беларуси предлагают перезаключить его уже на территории другой страны.
 
6. Просят отдать им на хранение ваш паспорт.
 
Паспорт можно передавать только представителям государственных учреждений. Работодатели, частные лица и другие не имеют права требовать ваш документ на руки. При необходимости данные своего паспорта можете предоставить устно. Но если паспорт все же забрали и не отдают более нескольких дней – при любом удобном случае сообщите об этом в ближайший отдел милиции или в посольство (консульство). Кроме того, советуем обязательно сделать несколько копий паспорта, страховки и других документов и хранить их в разных местах.
 
А если пишут в Вайбере, то все по-настоящему? Там же все привязано к номеру телефона.
 
К сожалению, технические возможности пока не позволяют мгновенно устанавливать личность недобросовестного пользователя, а мошенники, почуяв подозрительность с вашей стороны, быстро ретируются, блокируют номера, покупают новые симки и продолжают свою незаконную деятельность.
 
Что предпринять?
 
Если вы не уверены, что потенциальный работодатель – добросовестный и честный человек, поищите сведения о нем в интернете (причем с использованием разных сайтов-поисковиков), изучите информацию о других похожих предложениях по трудоустройству (в том числе уровень зарплаты, сроки и условия заключения контракта и т. д.), до подписания любых бумаг встретьтесь и пообщайтесь с человеком лично.
 
Во время переписки (беседы) задавайте любые неудобные вопросы от «а законно ли это?» до «можно, я расскажу об этой подработке родителям/супругу?». Даже если вам кажется, что работодатель ничего не скрывает и говорит обо всех плюсах и минусах начистоту, не всегда это так. Помните, что аферисты – искусные лжецы и неплохие актеры. Чтобы склонить вас к положительному решению они могут приукрашивать и превирать факты.
Поэтому перестраховка никогда не будет лишней.
 
Наиболее безопасным способом выезда на работу за границу является выезд при содействии лицензиатов, т. е. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь. Список лицензиатов размещен на сайте МВД WWW.MVD.GOV.BY (Гражданство и миграция—›Трудовая миграция).
 
Самый действенный способ проверить вызвавших подозрение работодателей – обратиться за консультацией в местное отделение по гражданству и миграции, либо на «горячую линию» по безопасному выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь по телефону 8 (017) 218-52-64, либо на инфолинию международной программы «Ла Страда» по телефону 8 (017) 211-02-51.
 
Л. А. Квашевич,  начальник отделения по гражданству и миграции.
 
 
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Лето закончилось, пришли холода, и в интернете подозрительно активизировались «работодатели», предлагающие белорусам месяц-другой...
 
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