Арина Соболенко стала 16-й ракеткой мира

Соболенко, благодаря успешному выступлению на турнирах в текущем году, удостоилась 16-го места в мировом рейтинге. В частности, недавно белоруска одержала победу на престижном турнире в китайском Ухане. 16-е место - это пока лучшее достижение спортсменки. Она остается первой ракеткой Беларуси.

Еще одна наша соотечественница Александра Саснович закрепилась на 32-м месте, Виктория Азаренко потеряла одну позицию и располагается на 55-й строке. Недалеко от Азаренко в рейтинге находится Вера Лапко (60-е место).