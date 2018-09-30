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Арина Соболенко стала 16-й ракеткой мира

01.10.2018 20:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко стала 16-й ракеткой мира
Фото из открытых источников

Соболенко, благодаря успешному выступлению на турнирах в текущем году, удостоилась 16-го места в мировом рейтинге. В частности, недавно белоруска одержала победу на престижном турнире в китайском Ухане. 16-е место - это пока лучшее достижение спортсменки. Она остается первой ракеткой Беларуси. 

Еще одна наша соотечественница Александра Саснович закрепилась на 32-м месте, Виктория Азаренко потеряла одну позицию и располагается на 55-й строке. Недалеко от Азаренко в рейтинге находится Вера Лапко (60-е место).

На первой позиции в мире остается  румынская теннисистка Симона Халеп, на второй идет датчанка Каролин Возняцки, на третьей – немка Ангелика Кербер. 

Арина Соболенко стала 16-й ракеткой мира
Арина Соболенко завоевала титул на престижном теннисном турнире в Ухане
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‍Обновились данные женского теннисного рейтинга. Наша соотечественница Арина Соболенко поднялась сразу на четыре пункта.
 
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