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«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО
Новости Беларуси. «Один пояс, один путь»: «Великий камень» готовится к глобальному международному форуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что масштабные переговоры пройдут в китайско-белорусском индустриальном парке уже в 2018 году.
А 1 октября здесь открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления, где будут хранить, перераспределять и доставлять грузы между Европой и Азией. Корреспондент Дмитрий Боярович побывал в логистическом хабе.
Первая грузовая машина пересекла территорию таможенного терминала в индустриальном парке «Великий камень», положив начало развитию нового логистического узла в Смолевичском районе.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Раньше были разрозненные службы. Надо было в одном месте получать услугу таможенную, потом идти в банк оплатить на соседней улице. Это совершенно неудобные операции для бизнеса. Здесь колоссальные возможности для обработки больших партий товаров.
Одно из преимуществ ПТО – месторасположение. Он находится прямо у «Олимпийки». Это позволяет оформлять таможенные документы, не съезжая с М1. К тому же без очередей: пропускная способность ПТО – 120 автомобилей в день. Столько машин может находиться в терминале одновременно.
Сергей Рудык, начальник отдела логистической компании «Глобалкастом»:
Дмитрий Боярович, СТВ:
У современного терминала – современная нормативная база. ПТО будет работать по законодательству Беларуси, учитывающему ключевые положения документов Всемирных торговой и таможенной организаций. Это позволяет свободно доставлять грузы в любую точку планеты.
Кирилл Жуков, первый заместитель директора логистической компании «Глобалкастом»:
Открытие ПТО – это и новый виток белорусско-китайского взаимодействия в таможенной сфере. Ему предшествовали переговоры с таможенной службой КНР, а также подписание соглашений о сотрудничестве. Кроме прочего, новый функционал «Великого камня» значительно повлияет на его имидж в мире.
Ду Баочжун, генеральный директор компании «China Merchants Group» (Китай):
Планируется, что здесь будут оформлять 20 тысяч автомобилей в год. В будущем, с приходом в «Великий камень» новых компаний-резидентов (сейчас их, к слову, 34), складскую инфраструктуру расширят, а терминал станет роботизированным.
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«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО
Новости Беларуси. «Один пояс, один путь»: «Великий камень» готовится к глобальному международному форуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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