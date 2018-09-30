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«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

01.10.2018 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Один пояс, один путь»: «Великий камень» готовится к глобальному международному форуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Планируется, что масштабные переговоры пройдут в китайско-белорусском индустриальном парке уже в 2018 году.

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А 1 октября здесь открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления, где будут хранить, перераспределять и доставлять грузы между Европой и Азией. Корреспондент Дмитрий Боярович побывал в логистическом хабе.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Первая грузовая машина пересекла территорию таможенного терминала в индустриальном парке «Великий камень», положив начало развитию нового логистического узла в Смолевичском районе.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Очень современный пункт таможенного оформления, очень современная инфраструктура. Есть возможность сделать все в одном месте. Принцип одного окна.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Раньше были разрозненные службы. Надо было в одном месте получать услугу таможенную, потом идти в банк оплатить на соседней улице. Это совершенно неудобные операции для бизнеса. Здесь колоссальные возможности для обработки больших партий товаров.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Одно из преимуществ ПТО – месторасположение. Он находится прямо у «Олимпийки». Это позволяет оформлять таможенные документы, не съезжая с М1. К тому же без очередей: пропускная способность ПТО – 120 автомобилей в день. Столько машин может находиться в терминале одновременно.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Сергей Рудык, начальник отдела логистической компании «Глобалкастом»:
Возможности терминала очень большие. Большая зона таможенного контроля, высокая оборачиваемость как зоны таможенного контроля, так и складских помещений. Грузы оформляют белорусские компании здесь, и потом они едут в Россию – это крайне выгодно. И в планах стоит сделать этот комплекс мультимодальным.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Дмитрий Боярович, СТВ:
Площадь складских помещений здесь составляет около 10 тысяч квадратных метров. В перспективе сюда будут доставлять грузы не только автомобилями, но и поездами, и самолетами. Этот терминал призван стать логистическим узлом мирового масштаба.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

У современного терминала – современная нормативная база. ПТО будет работать по законодательству Беларуси, учитывающему ключевые положения документов Всемирных торговой и таможенной организаций. Это позволяет свободно доставлять грузы в любую точку планеты.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Кирилл Жуков, первый заместитель директора логистической компании «Глобалкастом»:
Мы рассчитываем на огромный приток грузов именно со стороны Китайской Народной Республики. Складской комплекс позволяет сортировать грузы и отправлять не только в сторону России, но и на Европу. Более того, мы надеемся, что мы создадим конкуренцию таким же европейским складским комплексам – как минимум потому, что у нас ценообразование будет выгодней.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Открытие ПТО – это и новый виток белорусско-китайского взаимодействия в таможенной сфере. Ему предшествовали переговоры с таможенной службой КНР, а также подписание соглашений о сотрудничестве. Кроме прочего, новый функционал «Великого камня» значительно повлияет на его имидж в мире.

«Колоссальные возможности для обработки больших партий товаров»: в парке «Великий камень» открыли первый ПТО

Ду Баочжун, генеральный директор компании «China Merchants Group» (Китай):
Новый пункт таможенного оформления значительно повысит роль Беларуси, которую она играет в рамках китайской инициативы Экономический пояс Шелкового пути, ведь ее транзитная привлекательность вырастет.

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Планируется, что здесь будут оформлять 20 тысяч автомобилей в год. В будущем, с приходом в «Великий камень» новых компаний-резидентов (сейчас их, к слову, 34), складскую инфраструктуру расширят, а терминал станет роботизированным.

 
 
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