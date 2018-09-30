Суд над светлогорской правозащитницей перенесли на неопределенный срок

Об этом в на своей странице в фейсбуке написала правозащитница.





"Суд Светлогорского района сообщает, что дело об административном правонарушении в отношении Вас возвращено в Светлогорский РОВД для устранения недостатков и до настоящего времени не вернулась. Дополнительно сообщаем, что слушание дела назначенное на 3 октября, не состоится. Судья Царук Р.В "













Суд над Еленой Маслюковой и экологическим активистом Анатолием Змитровичем начался 24 сентября. Их обвинили в участии в флешмобе против деятельности завода беленой целлюлозы 15 сентября, посчитав что это несанкционированное массовое мероприятие.





Во время процесса судья Царук неожиданно решил вызвать в суд свидетелей и перенес заседание на 3 октября.





Напомним, 1 октября Обсерватория по защите правозащитников распространила срочное обращение, в котором призывает снять все обвинения против светлогорских активистов.