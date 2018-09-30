"Неман" переиграл "Гомель" и делит с брестским "Динамо" пятое место. Все итоги 23-го тура ЧБ

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1 октября в Гродно прошел последний матч 23 тура чемпионата Беларуси по футболу . Местный «Неман» уверенно обыграл «Гомель».

Украшением же тура стало второе в сезоне белорусское «класико», которое прошло на поле «Борисов-Арены». БАТЭ одержал волевую победу над минским «Динамо» . Причем борисовчане сравняли счет на 53-й минуте, когда болельщики встали почтить память Анатолия Капского.

В первый день тура «Ислочь» разделила очки с «Лучом» . Программу второго дня открыл матч в столице, а в Солигорске «Шахтер» после того, как выбил из Кубка Беларуси Брест, с большим трудом справился с «Городеей» .

Третий день тура также запомнился разгромом «Слуцка» в Бресте, где динамовцы отгрузили «сахарным» четыре гола, а могли и все шесть. И вторым подряд поражением «Витебска», который в Жодино в день 70-летия БелАЗа проиграл местному «Торпедо».

Теперь брестчан от четвертого места, дающего право сыграть в Лиге Европы, отделяет всего шесть очков за восемь туров до конца чемпионата.

«Неман» — ФК «Гомель» — 2:0

Гродно. 1 октября. ЦСК «Неман».

Судьи: П. Коронец (Жодино), И. Спургяш, С. Жардецкий (оба — Минск).

«Неман»: Курганский — Бебей, Кантария, Йованович, Абуна (Рудик, 44) — Савостьянов, Легчилин — Цеслюкевич, Януш, Жуковский (к) (Концевой, 71) — Н’Дженг (Рассадкин, 53).

ФК «Гомель»: Дударь — Жесткин (Еза, 67), Рожков (к), Капор, Юденков — Андреев (Дао, 82), Батищев — Терещенко, Штыгель, Шрамченко (Янченко, 82) — Волков.

Голы: 1:0 — Цеслюкевич (31). 2:0 — Рассадкин (77).

Предупреждения: Шрамченко (19), Йованович (19), Кантария (57), Терещенко (60), Штыгель (90).

Подопечные Игоря Ковалевича уверенно вели игру, не позволяя сопернику создавать опасные моменты, которые за два тайма «Гомель» может создал два или три. Это преимущество вылилось в два гола «Немана», забитые на 31-й и 77-й минутах.

Стоит отметить, что игра проходила при не очень большом количестве зрителей. Фанаты играющих команд обыграли часть проблемы в перекличке «Мы хотим футбол по выходным!», передает корреспондент «Прессбола» .

«Неман» продлил победную серию до трех матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице, которое делит с брестским «Динамо», но у Бреста игра в запасе.

Положение в чемпионате после 23-го тура:

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