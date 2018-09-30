В ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» прошел конкурс «СУПЕРБАБУШКА-2018»

Только прислушайтесь - бабушка! Бабулечка! Какое нежное, красивое, ласковое и теплое слово! А почему? А потому, что бабушка - это мамина или папина мама; значит, она прожила на свете вдвое больше наших родителей. Бабушка – это тоже мама, только более мудрее, опытней и добрее.



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1 октября, в День пожилых людей, в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» прошёл очередной, уже ставший традиционным конкурс «Супербабушка 2018». За это звание боролись 5 конкурсанток: Емельянович Софья Трофимовна, Куткович Мария Николаевна, Смирнова Раиса Павловна, Башаримова Ольга Алексеевна, Шевченя Нина Кирилловна.



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Для начала каждая из них представила зрителям и жюри свою визитную карточку, то есть в оригинальной форме рассказала о своей жизни, своей семье и своих внуках. В ходе творческого конкурса - «Земля талантами полна» бабушки раскрыли свои таланты: плясали, читали стихи, юморески, пели. Умение следовать моде и быть на шаг впереди её продемонстрировали участницы во время третьего конкурса дефиле или «Звезда подиума». А какие блюда приготовили конкурсантки на конкурс «Бабушкины вкусняшки» - пироги, блинчики, вкуснейшие торты - пальчики оближешь!!!!

Супербабушкой выбрана самая лучшая женщина, достойно воспитывающая детей, сохраняющая традиции семейного воспитания, развивающая увлечения и таланты членов своей семьи - Шевченя Нина Кирилловна.