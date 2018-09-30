Неделя пожилых людей в Московском районе города Бреста

Совет ветеранской организации Московского района города Бреста совместно с руководством государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» организовали проведение ряд разноплановых мероприятий в канун Дня пожилых людей, который ежегодно отмечается в Республике Беларусь 1 октября.



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25-27 сентября в администрации Московского района ветераны имели возможность из уст квалифицированных специалистов получить консультативную помощь по медицинским, правовым и социальным вопросам, касающимся порядка назначения и выплаты пенсий.

Специалистами государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» под общим девизом «Нам года – не беда!» были проведены два чудесных мероприятия: «Осенний бал» и конкурс «Супербабушка 2018».



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28 сентября на расширенном заседании президиума районного совета Московской организации ветеранов состоялось чествование достойных – за работу по патриотическому воспитанию молодежи, участие в организации культурно-массовых мероприятий активисты ветеранского движения были отмечены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.

Заключительным мероприятием Недели пожилых людей в Московском районе города Бреста явилось проведение праздничного концерта «С любовью и уважением» для ветеранов, который состоялся 1 октября в областном дворце культуры профсоюзов. В фойе накануне концерта все желающие имели возможность осмотреть экспонаты выставка даров осени, выращенных заботливыми руками ветеранов.

Обращаясь к участникам праздничного мероприятия, глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич искренне поздравил всех с праздником, вручил достойным грамоты и благодарственные письма, пожелал крепкого здоровья, активного творческого долголетия, поблагодарил за неоценимую помощь в воспитании подрастающего поколения, а также в организации разноплановых общественно-политических и культурных мероприятий.

Со сцены дворца культуры профсоюзов ветеранов поздравляли с праздником, вручали грамоты, подарки и выражали благодарность за активную жизненную позицию заместитель председателя Брестского городского совета депутатов Валерий Тарасов, председатели городской и районной ветеранских организаций Мария Гладун и Николай Леонов, заместитель председателя районной организации РОО «Белая Русь» Виктор Мисиюк и депутат городского совета депутатов Наталья Ильницкая.