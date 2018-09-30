В Барановичах родилось двое ВИЧ-инфицированных детей

В 2018 году в г. Барановичи выявлено шесть новых случаев заражения ВИЧ, также один случай зарегистрирован в Барановичской районе, сообщает Барановичский ЗЦГиЭ .



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Всего в городе по данным на 1 сентября зафиксировано 190 случаев ВИЧ-инфекции: 43 случая в Барановичском районе и 147 – в городе.

Почти 67% заражений произошли половым путем, 32,1% ‒ при внутривенном введении наркотических средств. Большую часть всех ВИЧ-инфицированных составляют мужчины (105 человек из 190). К сожалению, диагноз «ВИЧ-инфицированный» поставлен двум детям, которых родили ВИЧ-положительные матери.

За весь период наблюдения (1987‒01.09.2018) среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерли 47.

Город Барановичи по количеству ВИЧ-инфицированных занимает 3-е место по Брестской области после городов Пинск и Брест.