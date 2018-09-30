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Перекрывают бульвар: стало известно, как пустят транспорт и что будет с остановками
01.10.2018 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
С 02.10.2018 г. будет
По противоположной стороне бульвара будет организовано двухстороннее движение.
Остановка "Университет" временно переносится к "Беларусбанку".
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С 02.10.2018 г. будет запрещено движение транспортных средств по Бульвару Космонавтов на участке от ул. Пушкинской до ул. Мицкевича (возле почты). По противоположной...
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