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Завтра в Горецком районе включат отопление, но не везде
01.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Согласно распоряжению председателя Могилевского областного исполнительного комитета Владимира Доманевского и председателя Горецкого райисполкома Сергея Кулагина завтра, 2 октября, будут включены системы отопления зданий учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, организаций здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек и организаций, оказывающих социальные услуги.
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Согласно распоряжению председателя Могилевского областного исполнительного комитета Владимира Доманевского и председателя Горецкого райисполкома Сергея...
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