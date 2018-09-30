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Завтра в Горецком районе включат отопление, но не везде

01.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Завтра в Горецком районе включат отопление, но не везде

Согласно распоряжению председателя Могилевского областного исполнительного комитета Владимира Доманевского и председателя Горецкого райисполкома Сергея Кулагина завтра, 2 октября, будут включены системы отопления зданий учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, организаций здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек и организаций, оказывающих социальные услуги.

 
 
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Согласно распоряжению председателя Могилевского областного исполнительного комитета Владимира Доманевского и председателя Горецкого райисполкома Сергея...
 
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