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ВДВ перебросили в Беларусь 24 новейших бронемашины для участия в маневрах

01.10.2018 20:35 — Разное | Интерфакс  
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Техника российских десантников - боевые машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" - впервые примут участие в учениях за пределами Российской Федерации, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Впервые в ходе учений за рубежом будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности новейших образцов военной техники, состоящей на вооружении ВДВ - 21 единицы БМД-4М и трех единиц БТР-МДМ "Ракушка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россию на учениях представляет усиленная отдельная батальонная тактическая группа Рязанского парашютно-десантного полка. Участие в подобных учениях полк принимает впервые. Кроме того, именно он первым в России получил новые БМД-4М и "Ракушки".

Всего в учениях принимают участие порядка 1500 военнослужащих и 700 единиц техники России и Беларуси. Основной этап совместных российско-белорусских учений пройдет на трех полигонах под Брестом с 3 по 5 октября.

 
Теги: Брест
 
 
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Техника российских десантников - боевые машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" - впервые примут участие в учениях за пределами Российской Федерации,...
 
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