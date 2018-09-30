Посещение иностранными гражданами и лицами без гражданства республиканского ландшафтного заказника ”Ольманские болота“ на платной основе продлено до 2021 года, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Данное решение позволит продолжить работу по упорядочению режима сезонного посещения данного заказника жителями приграничных районов Украины, говорится в сообщении.

Ежегодно в период сезонного сбора дикоросов заказник "Ольманские болота" посещают около 600 человек.