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Заказник "Ольманские болота" иностранные граждане и лица без гражданства смогут посещать на платной основе до 2021 года – указ
Посещение иностранными гражданами и лицами без гражданства республиканского ландшафтного заказника ”Ольманские болота“ на платной основе продлено до 2021 года, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Данное решение позволит продолжить работу по упорядочению режима сезонного посещения данного заказника жителями приграничных районов Украины, говорится в сообщении.
Ежегодно в период сезонного сбора дикоросов заказник "Ольманские болота" посещают около 600 человек.
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Заказник "Ольманские болота" иностранные граждане и лица без гражданства смогут посещать на платной основе до 2021 года – указ
Посещение иностранными гражданами и лицами без гражданства республиканского ландшафтного заказника ”Ольманские болота“ на платной основе продлено до 2021 года,...
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