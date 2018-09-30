В горах Италии погиб известный белорусский ИТ-предприниматель

Во время подъёма в горах Италии (регион Трентино/Альто-Адидже) разбился Андрей Богомолов, единственный индивидуальный предприниматель среди резидентов ПВТ. Происшествие произошло 30 сентября, сообщает dev.by .

Богомолов оказывал комплексные услуги ERP/BI on-demand для малого и среднего бизнеса (SME) по модели SaaS. В частности, развивал облачную платформу ERPVault, позволяющую управлять ключевыми ресурсами предприятия.

Своим «первым образованием» он называл самообразование и практический опыт. Три года назад А.Богомолов закончил аспирантуру по специальности Computer Science в Университете Тренто в Италии.

В качестве резидента ПВТ он зарегистрировался в 2008 году. Он успешно сотрудничал с компаниями-резидентами ПВТ, вплоть до того, что «отдавал новых заказчиков, которых не мог обслужить вследствие отсутствия центров разработки и свободного персонала».

В качестве ИП А.Богомолов долгое время не мог нанимать сотрудников, кроме близких родственников. Внедряя свой продукт, он взаимодействовал с сотрудниками заказчиков.

А.Богомолов любил горы, увлекался скалолазанием и скайранингом. В своем последнем посте в Facebook он приглашал друзей присоединиться к нему на тренировке в минувшие выходные.