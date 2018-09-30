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Что даёт заключение договора на отопление?

01.10.2018 21:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Договоры на теплообеспечение должен заключить каждый из потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что даёт заключение договора на отопление?

Более 30% жителей Минщины поставили свои подписи, тем самым гарантировали себе тепло в жилье. Теоретически изменений не произойдет. Тепло, как и ранее, включат во всех домах.

Но новый договор должен узаконить услугу и обеспечить ее качество. Наиболее активно себя проявили жители Несвижского, Клецкого и Молодечненского районов.

Что даёт заключение договора на отопление?

Николай Ноздрин-Плотницкий, директор УП «Коммунальник» Молодечно:
8 групп, которые у нас созданы, после основной массы заключения договоров, пойдут по квартирам. К тем потребителям, которые, возможно, не слышали об этом или не могут прийти заключить договор. 

Что даёт заключение договора на отопление?

Заключить договоры можно в жилищно-эксплуатационных организациях районов и расчетно-справочных центрах. Этот документ необходим для ведения точной статистики и анализа. Без него тоже невозможно составить полную базу данных претендентов на безналичные жилищные субсидии и реализовать идею государственной поддержки малоимущих граждан.

 
 
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Новости Беларуси. Договоры на теплообеспечение должен заключить каждый из потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 30% жителей Минщины...
 
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