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Картинную галерею орагнизовал минчанин в подъезде многоэтажки

01.10.2018 21:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Когда дом не только крепость, но и пространство для творчества. Креативные минчане воплощают смелые идеи при благоустройстве своих подъездов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Картинную галерею орагнизовал минчанин в подъезде многоэтажки

Одна из таких творческих натур живёт в доме на улице Леси Украинки. Валерий Коняхин решил вынести праздник за пределы своей квартиры.

Картинную галерею орагнизовал минчанин в подъезде многоэтажки

Сначала он разукрасил стены подъезда в яркие цвета, а позже организовал здесь настоящую картинную галерею. Многие фотографии Валерий пожертвовал из собственного альбома.

Картинную галерею орагнизовал минчанин в подъезде многоэтажки

Картинную галерею орагнизовал минчанин в подъезде многоэтажки

На этом он решил не останавливаться и привёл в порядок участок около подъезда. Любовь к творчеству и собственному дому не остались без внимания – Валерий получил почётную грамоту за лучший дом Центрального района.

Картинную галерею орагнизовал минчанин в подъезде многоэтажки

Валерий Коняхин:
Я считаю, что порядок, эстетика и красота должны быть не только за порогом квартиры, но и в подъезде.

 
 
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Новости Беларуси. Когда дом не только крепость, но и пространство для творчества. Креативные минчане воплощают смелые идеи при благоустройстве своих...
 
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