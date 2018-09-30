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13 ДТП, 11 фигурантов и почти 140 тысяч рублей по страховке: в Гродно начался суд по делу автомошенничества
Новости Беларуси. В Гродно начался суд над мошенниками, которые придумали простую и дерзкую схема «раскрутки» страховой компании на деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они инсценировали ДТП и по страховке получали неплохие выплаты – от 1500 до 7000 долларов за одну машину. Преступную группу вскоре вычислили. Возбуждено уголовное дело, из зала суда передает корреспондент Галина Буро.
Галина Буро, СТВ:
Число 13 для фигурантов этого уголовного дела действительно стало роковым. Именно столько эпизодов рассмотрит суд, и именно столько фиктивных ДТП совершили обвиняемые. Они инсценировали аварии – использовали свои автомобили или ранее поврежденные. Затем обращались в страховую компанию. Общая сумма выплат по страховке в итоге составила около 140 тысяч рублей.
Виталий Заяц, старший помощник прокурора города Гродно:
Возраст обвиняемых от 28 до 55 лет. Все они между собой друзья и знакомые, связаны или с ремонтом, или с эксплуатацией автомобилей. Это слесари гаражных СТО и таксисты. Они точно знали, как надо бить машину и какую версию потом рассказать сотрудникам ГАИ и страховой.
– Вы вообще признаете свою вину?
Все подсудимые вину признали, хоть и не сразу. У каждого свой адвокат. Главная цель защиты – попытаться оспорить название «организованная группа» и этим смягчить наказание.
Александр Басалай, адвокат:
Между тем один из фигурантов уголовного дела – тот, который 1 октября не явился в зал суда – свое положение уже усугубил. Судья добавил ему обвинение – мужчина объявлен в розыск. Как только его обнаружат, заключат под стражу.
Галина Буро:
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13 ДТП, 11 фигурантов и почти 140 тысяч рублей по страховке: в Гродно начался суд по делу автомошенничества
Новости Беларуси. В Гродно начался суд над мошенниками, которые придумали простую и дерзкую схема «раскрутки» страховой компании на деньги, сообщили в программе...
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