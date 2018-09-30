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В Минском районе при проведении канализации двух мужчин засыпало землей
Новости Беларуси. Серьезные ЧП зарегистрированы на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В деревне Большой Тростенец Минского района при проведении канализации двух мужчин присыпало грунтом. Доставать их пришлось спасателям, пострадавших госпитализировали.
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Новости Беларуси. Серьезные ЧП зарегистрированы на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Воложинском районе разбился 37-летний мотоциклист В деревне...
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