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В Минском районе при проведении канализации двух мужчин засыпало землей

01.10.2018 20:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Серьезные ЧП зарегистрированы на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложинском районе разбился 37-летний мотоциклист

В деревне Большой Тростенец Минского района при проведении канализации двух мужчин присыпало грунтом. Доставать их пришлось спасателям, пострадавших госпитализировали.

В Минском районе при проведении канализации двух мужчин засыпало землей

 
 
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Новости Беларуси. Серьезные ЧП зарегистрированы на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Воложинском районе разбился 37-летний мотоциклист В деревне...
 
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