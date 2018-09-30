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Возле посёлка Михановичи легковушка сбила лося: пассажир авто находится в больнице
Новости Беларуси. Около поселка Михановичи легковой автомобиль не пропустил лося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Удар был такой сильный, что пассажира легковушки также пришлось доставать спасателям.
Сейчас он находится в больнице.
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Новости Беларуси. Около поселка Михановичи легковой автомобиль не пропустил лося, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Удар был такой сильный, что пассажира...
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