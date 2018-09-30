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Новости экономики за 01.10.2018

01.10.2018 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С 1 октября в стране увеличена тарифная ставка первого разряда, изменились требования к оплате за общежития, а Беларусбанк начал взимать комиссию за платежи наличными в кассах. Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 01.10.2018

Что изменится в Беларуси с 1 октября

Увеличение ставки на первый взгляд не значительное – расчетный показатель изменился с 34 до 35,5 рубля. Однако эта мера будет способствовать росту зарплат бюджетников. Такое решение было одно из первых у нового правительства. Его приняли в конце августа. Теперь средняя заработная плата работников бюджетных организаций составит 742 рубля. А к концу года она достигнет 850 рублей. В последний раз размер тарифной ставки первого разряда повышали в марте.

Новости экономики за 01.10.2018

С октября в Беларуси возрастут суммы оплаты за коммунальные услуги в общежитиях

Белорусы, которые проживают в общежитиях и заключили договор найма жилого помещения, с октября будут обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электроэнергию. Это касается в том числе вспомогательных помещений и работы оборудования, санитарного содержания. То есть в обязательном порядке нужно будет платить за все услуги, которые начисляются в зависимости от количества проживающих.

Также собственники одноквартирных жилых домов, в которых никто не прописан, смогут на полгода приостанавливать оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответственно, плата за эту позицию в жировке не будет начисляться.

Новости экономики за 01.10.2018

Нацбанки Беларуси и Центробанка России будут вместе бороться с финансовыми хакерами

Регуляторы России и Беларуси будут сообща бороться с финансовыми хакерами. Заключено соглашение о взаимодействии Нацбанка Беларуси и Центробанка России по вопросу противодействия компьютерным атакам на объекты кредитно-финансовой сферы и мошенничеству с использованием электронных платежных средств. Более подробно эти вопросы будут изложены в соответствующей программе, которую сейчас разрабатывают центральные банки двух стран.

Новости экономики за 01.10.2018

Беларусбанк с октября месяца вводит комиссию за проведение некоторых платежей

Это еще одна попытка подтолкнуть своих клиентов к использованию безналичных денег. Комиссия за каждый платеж – за обучение, парковку, интернет-услуги – обойдется в 1 рубль. С другой стороны, все это можно бесплатно оплатить в интернет- или мобильном банках или инфокиоске. Наиболее востребованные платежи, такие как оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными, как и платежи в бюджет – налоги, сборы, пошлины и штрафы.

Новости экономики за 01.10.2018

В Минске стало на 4 платные парковки больше

В основном это улицы в центре города. Час парковки обойдется в 1 рубль. Оплатить можно при помощи карточки, платежных терминалов, мобильного или интернет-банкинга, СМС или USSD. В столице более 3000 платных парковочных мест. К 2020 году их станет в 8 раз больше.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С 1 октября в стране увеличена тарифная ставка первого разряда, изменились требования к оплате за общежития, а Беларусбанк начал взимать...
 
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