



Премьер-министр Беларуси встретился со старшим постоянным представителем МВФ в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы Надимом Илахи.

Как сообщила пресс-служба Совета министров, в ходе знаковой встречи Сергей Румас отметил, что правительство также придает большое значение развитию сотрудничества с МВФ. Речь в первую очередь идет о возобновлении переговоров по новой программе сотрудничества, по которой Беларусь рассчитывала получить кредит в районе 3 млрд долларов под 2.28% годовых. Прошлое правительство Беларуси не смогло договориться с МВФ из-за того, что в обмен на новую кредитную программу фонд требовал ускорить реформы экономики Беларуси. Главным камнем преткновения стали тарифы в ЖКХ. МФВ требовал быстрее вывести их на самоокупаемость, а правительство не хотело спешить, чтобы не создавать линей социальной напряженности. Из-за этих разногласий переговоры по новой программе зависли в воздухе.

Новое правительство Беларуси во главе с Сергеем Румасом находится сейчас в довольно щекотливой ситуации. С одной стороны, оно должно возобновить переговоры с МВФ о выделении нового кредита, а с другой - сохранить прежний курс постепенного повышения тарифов в ЖКХ, что экспертам фонда категорически не нравится. Правительство и пошло бы на уступки, но президент не разрешает.

«Я искренне надеюсь, что мы продолжим диалог на сформированном уровне», - заявил премьер-министр на встрече с Надимом Илахи. При этом Сергей Румас акцентировал внимание представителя МВФ на том, что новый курс правительства будет направлен на повышение конкурентоспособности экономики, укрепление институтов рынка и частной собственности, проведение взвешенной макроэкономической политики.

"Вопросы структурных преобразований также останутся в центре внимания правительства", - пообещал Сергей Румас, а потом сделал оговорку, что "приверженность умеренным темпам реформ" будет сохранена.

Как говорится, коса опять нашла на тот же самый камень. В такой ситуации премьер-министру ничего не оставалось, попросить о снисхождении.

«Мы рассчитываем, что конструктивный подход команды МВФ, внимательное отношение к нюансам и особенностям геополитической и экономической обстановки, в которой находится Беларусь, позволят сформировать сбалансированный отчет по четвертой Статье. Мы надеемся, что предстоящие встречи станут хорошим поводом ”освежить“ повестку дня нашего диалога с МВФ, учесть аспекты новой Программы деятельности правительства», - заявил Сергей Румас.

Надим Илахи поздравил Сергея Румаса с назначением на должность премьер-министра Беларуси, но не стал ничего обещать. Представитель МВФ лишь отметил, что предстоящие консультации пройдут в конструктивном ключе.