"Хлопцы, есть еще Божий суд!" Как судят командира роты и прапорщика из Печей



Слева направо: Антон Вяжевич и Евгений Барановский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Слева направо: Артур Вирбал и Павел Суковенко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Павел Суковенко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Артур Вирбал. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что обвиняемыебыли задержаны осенью 2017 года после гибели 21-летнего солдата. Первоначально Вирбала подозревали в мошенничестве: якобы он забрал карточку рядового и пользовался ею. Но затем и Вирбалу, и Суковенко было предъявлено обвинение по ч. 1, ч. 2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти). Их дела выделили в отдельное производство, за доведение до самоубийства Коржича на скамью подсудимых отправились сержантыВ августе Павел Суковенко и Артур Вирбал уже появлялись в суде, их конвоировали на процесс по громкому делу как свидетелей. Сегодня — они уже обвиняемые, а Барановский, Скуратович, Вяжевич — потерпевшие.До обеда 1 октября в суде стало известно, что, по версии следствия, Артур Вирбал не раз применял физическую силу к сержантам и солдатам. В материалах уголовного дела указано, что прапорщик бил сержантов и солдат по надуманным поводам и за упущения по службе.Командира роты Павла Суковенко обвиняют в том, что он требовал у военнослужащих купить продукты питания, присваивал себе их деньги, а также применял физическую силу.Артур Вирбал вину признал в полном объеме, Павел Суковенко — ч. 1 ст. 455 УК признал полностью, вторую часть — частично.— сказал он.В перерыве судебного заседания Светлана Коржич, мама погибшего рядового, громко обратилась ко всем фигурантам:Женщине никто не ответил. Потерпевший Евгений Барановский продолжает настаивать: многие эпизоды, касающиеся дедовщины, он не помнит. Но не будет отрицать слова свидетелей, которые видели, как обвиняемые Суковенко и Вирбал били сержанта Барановского.В заявлении на имя председателя КГБ потерпевший писал, что каждый понедельник было заведено, чтобы командиру роты приносили продукты после выходных.писал осенью 2017 года Евгений Барановский.Уже сегодня в суде, комментируя это заявление, сержант назвал его «преувеличением», отказавшись от некоторых слов. Но подтвердил, что однажды Артур Вирбал забрал у него берцы, и тогда Барановский обратился к командиру роты с просьбой продать другие берцы. Павел Суковенко назначил цену в 55 рублей, сержант согласился.Еще раз военнослужащие сбрасывались деньгами, чтобы покрасить стену возле лестницы.обратился обвиняемый Суковенко к Барановскому.— ответил потерпевший.Кроме того, в заявлении Евгения Барановского на имя председателя КГБ указано:По его словам, обвиняемые требовали, чтобы после присяги им собирали пакет с продуктами. И Павел Суковенко даже обиделся, что ему «мало положили».Три часа суд допрашивал Евгения Барановского, все это время он стоял у трибуны в наручниках. Далее показания стал давать потерпевший Борис Шуляковский, на процесс он пришел в военной форме. Молодого человека призвали в армию в мае 2017 года. На просьбу прокурора рассказать о неуставных отношениях ответил:, как и Евгений Барановский, в момент отжимания унижения не чувствовал.уточняет Шуляковский.Как-то он видел прапорщика Артура Вирбала в состоянии алкогольного опьянения. У того была «замедленная речь, он шатался».— рассказывал подробности во время предварительного расследования потерпевший Шуляковский.Во время очной ставки он сказал Вирбалу:обратился судья к Шуляковскому.— ответил потерпевший.Далее в суде начался допрос сержанта Антона Вяжевича, который по другому уголовному делу проходит в качестве обвиняемого, его вместе с Евгением Барановским и Егором Скуратовичем обвиняют в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича. Сегодня он выступает в качестве потерпевшего.с улыбкой говорит Антон Вяжевич.Командир роты Павел Суковенко сам попросил его охарактеризовать, у Вяжевича это вызвало усмешку.— отвечает Антон Вяжевич.Никто из допрошенных потерпевших исков о моральном вреде обвиняемым заявлять не будет. Их методы воспитания они не считают дедовщиной.обращается к Вяжевичу судья.отмечает потерпевший.— задает очередной вопрос судья.говорит Антон Вяжевич.Во время предварительного расследования сержант следующим предложением охарактеризовал прапорщика Вирбала: «Как мужик — нормальный, только пил много».— комментирует Вяжевич свои показания во время предварительного расследования, которые сегодня прокурор зачитывает в суде. Он отказался от слов, что Вирбал нанес ему семь ударов.Во вторник судебный процесс продолжится. После допроса потерпевших суд предоставит слово обвиняемым.Напомним, Минский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении сержантов Евгения Барановского, Егора Скуратовича, Антона Вяжевича. Им вменяют ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), Барановскому еще и ч. 1 ст. 205 (Кража). Выступая в суде в качестве свидетеля, 24-летний командир учебно-танковой роты Павел Суковенко заявил: он не до конца был готов занимать эту должность, свои должностные обязанности назвать полностью не мог.— заявлял в августе во время процесса Суковенко.Другой фигурант, 25-летний прапорщик Артур Вирбал, рассказывал, что банковская карточка Коржича у него находилась неделю.рассказывает прапорщик Артур Вирбал.По его версии, он вернул рядовому Александру Коржичу 45 рублей.говорил из клетки Артур Вирбал.Процесс продолжается.