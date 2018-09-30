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Павел Глоба предсказал трудности и неприятности для 4 знаков Зодиака

01.10.2018 21:17 — Разное | UDF  
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Павел Глоба
Знаменитый астролог Павел Глоба сделал прогноз на октябрь 2018. Но речь пошла не обо всех, а только лишь о 4 знаках Зодиака, которым в середине осени придется приложить максимум усилий, чтобы избежать неприятностей, которые их могут поджидать.


Овен – полоса нестабильности

Представителям этого знака следует весь октябрь 2018 держать себя в руках. По словам Павла Глобы, Овны легко могут поссориться или затеять конфликт с окружающими, которые вдобавок приведут к тому, что основные жизненные силы будут потрачены на выяснения отношений, поэтому за ними вереницей поплетутся депрессия, апатия, ослабление иммунитета и глупые мысли, вроде «меня никто не любит».

Павел Глоба уверен, что Овнам удастся избежать многих проблем в октябре, если они перестанут завидовать окружающим, а займутся своими делами.


Близнецы – здоровье в опасности

Близнецы в октябре 2018 должны позаботиться о своем здоровье, причем как физическом, так и психологическом. Павел Глоба рекомендует избегать любого переутомления (в спортзале, на работе и пр.). В отношениях с людьми следует сохранять спокойствие, не лгать и не давать обещаний, которые вы не собираетесь или не можете выполнить.


Водолей – много негатива

Его будет просто море! И литься он будет со всех сторон на бедного Водолея. Непонимание в отношениях, ссоры с коллегами по работе, обиды на друзей и пр. Иссякать эти бесконечные потоки начнут только к концу октября. Так что придется перетерпеть и поменьше конфликтовать, чтобы потом было меньше «расхлебывать» было.


Рыбы – череда неудач

Астролог предупреждает Рыб, чтобы они не вздумали ввязываться в авантюры и аферы. Ни к чему хорошему они не приведут в октябре 2018 представителей этого знака Зодиака. Защитит от негатива и буквально за руку притянет Фортуну обратно в жизнь Рыб только честность, вежливость, трудолюбие и забота о близких.

 
 
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Знаменитый астролог Павел Глоба сделал прогноз на октябрь 2018.
 
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