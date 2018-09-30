Это инсульт? 7 первых симптомов острого нарушения кровоснабжения мозга



Иллюстративное фото

Никогда не игнорируйте эти симптомы

Ухудшение зрения

Онемение ног и рук

Невнятная речь

Неустойчивая походка

Помутнение сознания

Сильная головная боль

Каждую минуту после случившегося инсульта погибает примерно 1,9 миллиона клеток головного мозга. Каждый час, проведенный без лечения, отнимает у вас примерно 3,5 года жизни. Чем дольше человек не обращается за помощью, тем больше вероятность того, что в дальнейшем он будет страдать от потери памяти, поведенческих изменений или проблем с речью. Чем раньше врачи смогли диагностировать инсульт, тем больше у пациента шансов на полное восстановление.Существует 2 вида инсультов. Ишемический случается, когда из-за снижения кровотока или тромба прекращается кровоснабжение определенного участка мозга. Геморрагический инсульт возникает, когда из-за внезапного разрыва сосудов происходит кровоизлияние в мозг. Примечательно, что оба вида данного заболевания, как правило, имеют одинаковые симптомы. Поэтому важно обратиться к врачу сразу же после обнаружения подозрительного ухудшения самочувствия, не дожидаясь, пока ваше состояние ухудшится еще сильнее. 10 научных советов по воспитанию счастливых детей Как узнать, о чем думает ваш муж? Что значит иметь старшую сестру?Нередко первым признаком инсульта является неожиданное ухудшение зрения, например, снижение ее четкости, помутнение или двоение в глазах. Люди же зачастую оправдывают эти опасные симптомы, думая, что они появились из-за усталости или стресса. Однако врачи считают, что двоение в глазах - это опасный признак инсульта.Данная патология крайне редко появляется именно из-за усталости. Даже если вы весь день читали сложную литературу и напрягали глаза, то вам стоит насторожиться.При инсульте нередко тромб может заблокировать поступление кислорода к одному из участков головного мозга. Именно из-за этого у пациента внезапно появляются проблемы со зрением. При этом других симптомов инсульта на начальном этапе его развития у него может и не быть.Проснувшись, мы нередко можем обнаружить, что по неосторожности отлежали ногу или руку. Неприятное покалывание и мурашки при этом обычно исчезают уже через 1-2 минуты. Подобные ощущения испытывают и многие пациенты, которым впоследствии был диагностирован инсульт.Примечательно, что в этом случае онемение не проходит в течение длительного времени. Наоборот, оно может становится более выраженным. Подобный симптом появляется из-за снижения кровотока по артерии, которая проходит вверх по позвоночнику к задней части головы. Поэтому если ваша рука внезапно потеряла чувствительность, и онемение не проходит через пару минут, не игнорируйте этот опасный симптом и обязательно обратитесь за помощью к врачу.Длительный прием некоторых препаратов может спровоцировать появления множества побочных эффектов, в том числе и невнятной речи. Из-за этого люди, их принимающие, нередко не обращают внимания на этот симптом, думая, что он появился из-за таблеток. Однако невнятная речь - это наиболее яркий признак инсульта, поэтому нужно сразу же позвонить в скорую, заметив его. Зачастую он сочетается с другим симптомом - асимметрией лица.Одним из первых признаков инсульта врачи считают пошатывание и неустойчивую походку. К сожалению, нередко кровоизлияние происходит, когда человек выпил даже немного алкоголя. Поэтому он не способен трезво оценить свое состояние, думая, что виновником его неустойчивости является спиртное.Врачи напоминают, что пошатывание появляется только при сильном опьянении. Поэтому если вы выпили только 1-2 бокала вина, но внезапно начали спотыкаться и чувствуете сильное головокружение, то обязательно обратитесь за помощью. Потому что подобные симптомы зачастую вызывает именно снижение притока крови к головному мозгу.Для инсульта характерно помутнение сознания, когда пациент не может собраться с мыслями или забывает о вещах, о которых только что говорил. Зачастую при этом люди оправдывают внезапное ухудшение самочувствия сильной усталостью или переутомлением. Однако именно помутнение сознания является наиболее характерным симптомом инсульта.Обратить на него внимание стоит, если вы не можете собраться с мыслями в течение непривычно долгого времени. Позвоните в скорую помощь, если почувствуете, что ваше состояние ухудшается с каждой минутой. Не ждите, пока помутнение сознания пройдет самостоятельно.Иногда также человек не может самостоятельно определить, что он испытывает проблемы с изложением своих мыслей. Ему может казаться, что он говорит нормально, хотя на самом деле он совершает ошибки в построении предложений или забывает слова. В этом случае на проблему должны обратить внимание его родственники или друзья. Они должны также сразу же обратиться к врачу при обнаружении подозрительных симптомов.Существует много причин, вызывающих головную боль. Далеко не всегда ее вызывает инсульт. Но если невыносимо сильная боль появилась внезапно, то на нее стоит обратить внимание. Особенно если вы обычно не страдаете от мигреней. Врачи при этом рекомендуют все равно обращаться за помощью, не дожидаясь, когда она пройдет самостоятельно.