Хозяин гаража пытал и насиловал несовершеннолетних

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Происшествие случилось в Ханты-Мансийске, где два тинэйджера проникли в чужой гараж с нехорошими намерениями чем-нибудь там поживиться. Хозяин гаража с приятелями застукали воришек и устроили им карательную акцию, которую сняли на видео. Они жгли одному из подростков пальцы паяльником, а второго изнасиловали гаечным ключом.Видео попало в социальную сеть, вызвало бурную реакцию пользователей и заинтересовало правоохранителей.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.