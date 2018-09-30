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Хозяин гаража пытал и насиловал несовершеннолетних
Фото: letnews.ru
Происшествие случилось в Ханты-Мансийске, где два тинэйджера проникли в чужой гараж с нехорошими намерениями чем-нибудь там поживиться. Хозяин гаража с приятелями застукали воришек и устроили им карательную акцию, которую сняли на видео. Они жгли одному из подростков пальцы паяльником, а второго изнасиловали гаечным ключом.
Видео попало в социальную сеть, вызвало бурную реакцию пользователей и заинтересовало правоохранителей.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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В соцсети появилась видеозапись с пытками несовершеннолетних.
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