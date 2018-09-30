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В Москве двое полицейских расстреляли прохожего, сделавшего им замечание

01.10.2018 20:53 — Разное | UDF  
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Фото: Виталии&#774; Новиков
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

Двое полицейских задержаны в Москве за то, что расстреляли прохожего, сделавшего им замечание.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около полуночи в воскресенье на улице Дербеневская. 25-летний житель Пятигорска сделал замечание двоим молодым людям, которые шли по улице и стреляли в воздух из травматического пистолета. После этого нарушители спокойствия начали стрелять уже в прохожего. Мужчина получил несколько ранений в грудь, живот и голову. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

По горячим следам подозреваемых удалось разыскать. Ими оказались двое патрульных ОМВД по Даниловскому району, на территории которого и произошла стрельба. - 34-летний лейтенант и 33-летний старший сержант. Один из них находился в отпуске, другой был в свободное от службы время.

Ведется расследование.

 
 
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Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
 
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