|
В Москве двое полицейских расстреляли прохожего, сделавшего им замечание
Фото: Виталий Новиков
Двое полицейских задержаны в Москве за то, что расстреляли прохожего, сделавшего им замечание.
Как стало известно
По горячим следам подозреваемых удалось разыскать. Ими оказались двое патрульных ОМВД по Даниловскому району, на территории которого и произошла стрельба. - 34-летний лейтенант и 33-летний старший сержант. Один из них находился в отпуске, другой был в свободное от службы время.
Ведется расследование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)