В Москве двое полицейских расстреляли прохожего, сделавшего им замечание



Фото: Виталий Новиков

Двое полицейских задержаны в Москве за то, что расстреляли прохожего, сделавшего им замечание.Как стало известно, инцидент произошел около полуночи в воскресенье на улице Дербеневская. 25-летний житель Пятигорска сделал замечание двоим молодым людям, которые шли по улице и стреляли в воздух из травматического пистолета. После этого нарушители спокойствия начали стрелять уже в прохожего. Мужчина получил несколько ранений в грудь, живот и голову. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.По горячим следам подозреваемых удалось разыскать. Ими оказались двое патрульных ОМВД по Даниловскому району, на территории которого и произошла стрельба. - 34-летний лейтенант и 33-летний старший сержант. Один из них находился в отпуске, другой был в свободное от службы время.Ведется расследование.