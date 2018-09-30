В Феодосии изъяли тираж газеты со статьей о доме пропагмндиста Киселева за 200 миллионов



Дмитрий Киселев. Фото: РИА Новости

В Феодосии изъяли тираж газеты "Город24" со статьей о доме в Коктебеле, который предположительно принадлежит гендиректору МИА "Россия сегодня" и телеведущему. Об этомрассказал автор изъятого материала. По его словам, в печатной версии газеты материал опубликовали, однако спустя два часа в электронную версию статьи внесли изменения.Автор рассказал, как в 2015-2016 годах участвовал в строительстве виллы на оползневом склоне в посёлке Коктебель. В конце материала он напомнил, что вилла стоит в опасном участке, поэтому может обрушиться при сейсмических толчках.- пояснил Мазурин. -Между тем саму статью можно найти в интернете. В частности, ее публикуетиздания "Крымский канал". Имя Киселева в статье не упоминается, но описание дома и место, где он расположен, совпадают с описанием и месторасположением дома телеведущего."Крымский канал" без ссылки на источник написал, что главный редактор "Города24"отказалась выкупать тираж газеты, иВ интервью телеканалуМазурин подтвердил, что главного редактора Елену Войтову уволили после выхода статьи, предоставив ей возможность отработать две недели. Войтова не ответила на звонки.Сам Киселев также отказался говорить об изъятии газет в Феодосии.- заявил он, даже не выслушав вопрос, однако впоследствии обвинил журналиста в мошенничестве.- заявил Киселев радиостанцииВ 2006 году Киселев рассказывал о строительстве дома в Коктебеле украинскому изданию. Он говорил, что взял в аренду землю, которая находилась в зоне активного оползня. По его словам, сначала ему запретили строительство, но после встречи с главой противооползневого комитета в Киеве разрешили. Ведущий признался, что для строительства емуВ статье говорится о доме стоимостьюОтметим, что после присоединения Крыма к России сообщалось, что знаменитости, как и остальные обладатели активов на полуострове, должны были столкнуться с вопросами переоформления прав на недвижимость по российским стандартам, а позже - получить "письма счастья" от российского налогового ведомства. Помимо Киселева, недвижимостью на острове владели актеры, А, певицаи историк