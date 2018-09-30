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В Феодосии изъяли тираж газеты со статьей о доме пропагмндиста Киселева за 200 миллионов
Дмитрий Киселев. Фото: РИА Новости
В Феодосии изъяли тираж газеты "Город24" со статьей о доме в Коктебеле, который предположительно принадлежит гендиректору МИА "Россия сегодня" и телеведущему Дмитрию Киселеву. Об этом
Автор рассказал, как в 2015-2016 годах участвовал в строительстве виллы на оползневом склоне в посёлке Коктебель. В конце материала он напомнил, что вилла стоит в опасном участке, поэтому может обрушиться при сейсмических толчках.
"На месте моего материала появился рекламный блок, - пояснил Мазурин. - Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет". Между тем саму статью можно найти в интернете. В частности, ее публикует
"Крымский канал" без ссылки на источник написал, что главный редактор "Города24" Елена Войтова отказалась выкупать тираж газеты, и "тогда Киселев заставил учредителя газеты Онищенко изъять продажный тираж и уволить Войтову".
В интервью телеканалу
Сам Киселев также отказался говорить об изъятии газет в Феодосии. "Я не даю интервью по телефону", - заявил он, даже не выслушав вопрос, однако впоследствии обвинил журналиста в мошенничестве.
"Этот Мазурин - просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке", - заявил Киселев радиостанции
В 2006 году Киселев рассказывал о строительстве дома в Коктебеле украинскому изданию
Отметим, что после присоединения Крыма к России сообщалось, что знаменитости, как и остальные обладатели активов на полуострове, должны были столкнуться с вопросами переоформления прав на недвижимость по российским стандартам, а позже - получить "письма счастья" от российского налогового ведомства. Помимо Киселева, недвижимостью на острове владели актеры Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк, певица София Ротару и историк Эдвард Радзинский.
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В Феодосии изъяли тираж газеты "Город24" со статьей о доме, который предположительно принадлежит Дмитрию Киселеву.
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