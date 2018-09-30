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В Феодосии изъяли тираж газеты со статьей о доме пропагмндиста Киселева за 200 миллионов

01.10.2018 20:51 — Разное | UDF  
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Дмитрий Киселев. Фото: РИА Новости
В Феодосии изъяли тираж газеты "Город24" со статьей о доме в Коктебеле, который предположительно принадлежит гендиректору МИА "Россия сегодня" и телеведущему Дмитрию Киселеву.

В Феодосии изъяли тираж газеты "Город24" со статьей о доме в Коктебеле, который предположительно принадлежит гендиректору МИА "Россия сегодня" и телеведущему Дмитрию Киселеву. Об этом "Новой газете" рассказал автор изъятого материала Владимир Мазурин. По его словам, в печатной версии газеты материал опубликовали, однако спустя два часа в электронную версию статьи внесли изменения.

Автор рассказал, как в 2015-2016 годах участвовал в строительстве виллы на оползневом склоне в посёлке Коктебель. В конце материала он напомнил, что вилла стоит в опасном участке, поэтому может обрушиться при сейсмических толчках.

"На месте моего материала появился рекламный блок, - пояснил Мазурин. - Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет". Между тем саму статью можно найти в интернете. В частности, ее публикует Telegram-версия издания "Крымский канал". Имя Киселева в статье не упоминается, но описание дома и место, где он расположен, совпадают с описанием и месторасположением дома телеведущего.

"Крымский канал" без ссылки на источник написал, что главный редактор "Города24" Елена Войтова отказалась выкупать тираж газеты, и "тогда Киселев заставил учредителя газеты Онищенко изъять продажный тираж и уволить Войтову".

В интервью телеканалу "Дождь" Мазурин подтвердил, что главного редактора Елену Войтову уволили после выхода статьи, предоставив ей возможность отработать две недели. Войтова не ответила на звонки.

Сам Киселев также отказался говорить об изъятии газет в Феодосии. "Я не даю интервью по телефону", - заявил он, даже не выслушав вопрос, однако впоследствии обвинил журналиста в мошенничестве.

"Этот Мазурин - просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке", - заявил Киселев радиостанции "Говорит Москва".

В 2006 году Киселев рассказывал о строительстве дома в Коктебеле украинскому изданию "Факты". Он говорил, что взял в аренду землю, которая находилась в зоне активного оползня. По его словам, сначала ему запретили строительство, но после встречи с главой противооползневого комитета в Киеве разрешили. Ведущий признался, что для строительства ему "пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет". В статье говорится о доме стоимостью "чуть менее 200 миллионов рублей".

Отметим, что после присоединения Крыма к России сообщалось, что знаменитости, как и остальные обладатели активов на полуострове, должны были столкнуться с вопросами переоформления прав на недвижимость по российским стандартам, а позже - получить "письма счастья" от российского налогового ведомства. Помимо Киселева, недвижимостью на острове владели актеры Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк, певица София Ротару и историк Эдвард Радзинский.

 
 
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В Феодосии изъяли тираж газеты "Город24" со статьей о доме, который предположительно принадлежит Дмитрию Киселеву.
 
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