|
Секс по дружбе: золотые правила отношений без обязательств
Фото: depositphotos.com
Вы же понимаете, что вовсе не все романы начинаются со свиданий, прогулок за руку и конфетно-букетных периодов, когда все розово-мятно-сладкое, волнующее и приятное.
Давайте откровенно, сегодняшняя прогрессивная молодежь (и не только молодежь) начинает дружбу с секса. Такая связь может ограничиваться только сексом, а может со временем перерасти во что-то более серьезное – тут сложно загадывать. И ничего плохого в подобной форме отношений нет, главное – придерживаться нескольких простых правил.
Плывите по течению
Не пытайтесь контролировать направление течения, и следите за тем, чтобы этого не делал партнер. Если он пытается установить правила или ограничения – прекращайте эти отношения либо намекните ему на то, что он перегибает палку.
Не ставьте лимитов
Будьте с ним ласковой, нежной, заботливой, не пускайте хладнокровие в вашу пару. Ведите себя так, как в отношениях с близким человеком. Если вы не чувствуете отдачи – поговорите со своим другом и напомните ему о том, что вы не секс-машины, а люди, и эмоции, а также любые их проявления, являются для человека нормальными (и даже необходимыми) реакциями.
Секс по дружбе – это форма взаимодействия, которая мало чем отличается от отношений в классическом понимании этого слова. Такие союзы тоже приносят удовольствие, приятные эмоции и радость общения.
Фото: depositphotos.com
Не позволяйте своей жизни вращаться вокруг него
Если друг не является вашим парнем, вы не пара и быть ею не планируете, то продолжай вести привычный образ жизни. Вы можете флиртовать с другими людьми, общаться с друзьями, проводить время в отдельных компаниях. Вы не давали друг другу обещаний, поэтому отчитываться тоже никто не должен.
Не допустите того, чтобы отношения с “другом для секса“ стали для вас единственной отрадой и удовольствием в жизни. Если вы договорились, что между вами только секс, то так и должно быть: никаких слез, переживаний, ревности, ненужных эмоций, вызванных слишком частыми воспоминаниями о нем.
Планируйте встречи
Если у вас секс по дружбе, это еще не значит, что вы должны заниматься исключительно сексом. Для того, чтобы встречи были яркими и обоим партнерам приносили удовольствие, планируйте заранее, в каком они будут проходить формате. Можно сначала сходить на фильм, или провести время в любимом кафе. А может просто погулять и узнать друг у друга новости – все, что угодно, главное – чтобы интересно.
Убедитесь, что встречи приносят удовольствие
Такие отношения создаются с единственной целью – для получения удовольствия. Они строятся на очень простых принципах, и если кто-то в паре перестает получать то, что ему нужно, отношения прекращаются.
Вам должно быть легко в общении и круто в постели
Как только в подобных отношениях появляется ревность, требование внимания, недопонимание – пора остановиться. Прелесть подобной связи как раз и состоит в том, чтобы получать удовольствие и при этом продолжать жить своей обычной жизнью. Вы не обременены, но в то же время и не одиноки – сплошная женщина-загадка. Но помните, в “друзья для секса“ подходит только тот человек, с которым вам действительно комфортно, и желательно, чтобы у вас не было общего круга знакомых.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем плоха любовь без обязательств?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)