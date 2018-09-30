Секс по дружбе: золотые правила отношений без обязательств

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Плывите по течению

Не ставьте лимитов





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Планируйте встречи

Убедитесь, что встречи приносят удовольствие

Вам должно быть легко в общении и круто в постели

Чтобы иметь здоровую и активную сексуальную жизнь, совсем не обязательно начинать отношения в классическом понимании этого слова. Можно завести "друга для секса" – чем плоха любовь без обязательств?Вы же понимаете, что вовсе не все романы начинаются со свиданий, прогулок за руку и конфетно-букетных периодов, когда все розово-мятно-сладкое, волнующее и приятное.Давайте откровенно, сегодняшняя прогрессивная молодежь (и не только молодежь) начинает дружбу с секса. Такая связь может ограничиваться только сексом, а может со временем перерасти во что-то более серьезное – тут сложно загадывать. И ничего плохого в подобной форме отношений нет, главное – придерживаться нескольких простых правил.Не пытайтесь контролировать направление течения, и следите за тем, чтобы этого не делал партнер. Если он пытается установить правила или ограничения – прекращайте эти отношения либо намекните ему на то, что он перегибает палку.Будьте с ним ласковой, нежной, заботливой, не пускайте хладнокровие в вашу пару. Ведите себя так, как в отношениях с близким человеком. Если вы не чувствуете отдачи – поговорите со своим другом и напомните ему о том, что вы не секс-машины, а люди, и эмоции, а также любые их проявления, являются для человека нормальными (и даже необходимыми) реакциями.Секс по дружбе – это форма взаимодействия, которая мало чем отличается от отношений в классическом понимании этого слова. Такие союзы тоже приносят удовольствие, приятные эмоции и радость общения.Не позволяйте своей жизни вращаться вокруг негоЕсли друг не является вашим парнем, вы не пара и быть ею не планируете, то продолжай вести привычный образ жизни. Вы можете флиртовать с другими людьми, общаться с друзьями, проводить время в отдельных компаниях. Вы не давали друг другу обещаний, поэтому отчитываться тоже никто не должен.Не допустите того, чтобы отношения с “другом для секса“ стали для вас единственной отрадой и удовольствием в жизни. Если вы договорились, что между вами только секс, то так и должно быть: никаких слез, переживаний, ревности, ненужных эмоций, вызванных слишком частыми воспоминаниями о нем.Если у вас секс по дружбе, это еще не значит, что вы должны заниматься исключительно сексом. Для того, чтобы встречи были яркими и обоим партнерам приносили удовольствие, планируйте заранее, в каком они будут проходить формате. Можно сначала сходить на фильм, или провести время в любимом кафе. А может просто погулять и узнать друг у друга новости – все, что угодно, главное – чтобы интересно.Такие отношения создаются с единственной целью – для получения удовольствия. Они строятся на очень простых принципах, и если кто-то в паре перестает получать то, что ему нужно, отношения прекращаются.Как только в подобных отношениях появляется ревность, требование внимания, недопонимание – пора остановиться. Прелесть подобной связи как раз и состоит в том, чтобы получать удовольствие и при этом продолжать жить своей обычной жизнью. Вы не обременены, но в то же время и не одиноки – сплошная женщина-загадка. Но помните, в “друзья для секса“ подходит только тот человек, с которым вам действительно комфортно, и желательно, чтобы у вас не было общего круга знакомых.