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Geely Atlas: А теперь все по честному

01.10.2018 20:32 — Разное | UDF  
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Фото: carsguru.net
Китайский кроссовер Geely Atlas совсем недавно пришел на наш рынок. И пришел с большими амбициями - потеснить конкурентов, которые уже давно завоевали себе репутацию не только на российском, но и на мировом рынке. Удастся ли это очередному автомобильному шедевру из Поднебесной - попробуем оценить в ходе нашего тест-драйва.

Снаружи автомобиль производит вполне хорошее впечатление - гармоничный облик, хороший силуэт, ничего откровенно китайского кроме логотипа. Он большой, основательный, богатый и дорогой. Даже двери захлопываются с приятным, дорогим звуком - чувствуется породистость и то, что металла на авто не жалели. В том числе и на двери.

Места внутри - полно. что на переднем ряду, что сзади. И для ног, и над головой. Только вот в багажнике места маловато.

Сиденья мне лично показались достаточно удобными, а вот мой более высокий коллега устроиться удобно за рулем так и не смог - регулировки руля, сиденья, спинки, длина подушки и сам профиль сидушки и спинки слабо коррелируют друг с другом, и в результате то, удастся ли водителю удобно сесть за руль, в значительной степени зависит от его роста и комплекции. И еще не хватает регулировки поясничного подпора, особенно на длинной дистанции - а ее, увы, нет.


Дизайн - современный, привлекательный, сразу бросаются в глаза ну очень оригинальные дверные ручки, алюминевая панель во всю ширину автомобиля перед глазами водителя и две массивные ручки вокруг центрального тоннеля - на ралли что ли рассчитано, держись не хочу? Во всяком случае, негатива такое оформление не вызывает - автомобиль просто уверяет, что он - большой крутой джип. А может быть это и так? Проверим позднее.

Руль неплох, хотя материалы его обшивки - тактильно не самые приятные. Кстати, он по-модному скошен снизу - под спортар.

В плане комплектации в топе машина может похвастаться наличием переднего и заднего парктроников, камеры заднего вида, системы контроля давления в шинах, системы помощи при движении под уклон, двухзонным климатом, круиз-контролем, навигацией, центральными подлокотниками спереди и сзади, системой бесключевого доступа. Даже на автостеклоподъемниках экономить не стали - все четыре умеют работать в авторежиме. Также есть подогрев передних сидений, подсветка бардачка, электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира (без памяти), подогрев лобового стекла и электроскладывание боковых зеркал. Даже капот - на газовых упорах. Руль регулируется в двух направлениях. Ручник - электромеханический.

Камера заднего вида - вполне неплохого качества. С динамическими направляющими и даже с раскадровкой по метражу до препятствия - 1,5 метра, 1 метр, полметра. Энерговооруженность автомобиля - на уровне. Имеются три розетки 12В (одна в центральном подлокотнике, одна в торце этого же подлокотника - для второго ряда, и одна в багажнике) и один USB-вход (в центральном подлокотнике). При этом странности комлектации, характерные для большинства "китайцев", присутствуют и здесь - так, например, даже в самом богатом исполнении Atlas не получил подвески для зеркалец в солнцезащитных козырьках.

Geely Atlas: А теперь все по честному

Длина - 4 519 мм, ширина - 1 831 мм, высота - 1 694 мм. Колесная база - 2 670 мм. Заявленный дорожный просвет - 190 мм.

Багажник - 397 литров, увеличивается до примерно 1 100 литров.

Максимальную мощность в 149 л.с. 2,4-литровый движок развивает при 5 300 об./мин., а наибольший крутящий момент в 225 Нм выдает при 3 900 - 4 400 об./мин. Капот, кстати - на двух газоамортизаторах.

Машина получилась довольно тяжелой - снаряженная масса 1 795 кг. И с этим фактом связаны оба ее главных недостатка. О которых чуть ниже.

Максимальная скорость - 185 км/ч. Бензин - 95-й. Бак - 60 литров. Заявленный расход - 15,3 литра в городе, 11,5 литра в смешанном режиме и 9,3 литра по трассе. Реальный расход, что характерно, примерно такой и есть, ну может быть чуточку больше. В городе по пробкам - 15-15,5 литров, в городе без пробок - порядка 13, в смешанном режиме - 12-12,5 (но если ездить без резких стартов), по трассе - около 10. Кстати, для любителей поэкономить топливо есть режим Eco - если его включить, машина начинает реагировать на газ (а эта реакция у нее и без того довольно вялая) - еще раза в три более вяло, чем обычно - динамика исчезает почти полностью, зато цифры расхода можно довести до 8 литров. Нужно или нет такое - каждый решает сам.

Geely Atlas: А теперь все по честному

Управляется автомобиль очень неплохо. Руль очень длинный - в нем больше трех оборотов от упора до упора, так что о какой-то особой точности и остроте руления говорить не приходится. Но при этом машина уверенно следует за движениями "баранки". И дискомфорта при управлении не возникает. Еще автомобиль немного излишне склонен к кренам и продольной раскачке. А вот неровности проходит на ура - даже дорожные полицейские на более высокой чем следует скорости форсирует уверенно и без намеков на сильный дискомфорт или пробой - тынц-тынц и поехали дальше. Форсировать грунтовки на этом авто тоже очень приятно - нет и намека на ощущение, что, образно говоря, "еще пара ударов - и машинка развалится".

Что реально печалит, так это динамика разгона. Автомобиль у китайцев на этот раз получился на удивление тяжелый, аж 1,8 тонны, а движок для такого веса хиловат. Причем со скорости Atlas подхватывает приемлемо, а вот при старте с места - полный провал, очень медленно этот процесс происходит. Словно автомобиль сам намекает - я мол, не для скорости и стартов со светофоров, я для спокойной и уверенной "пенсионерской" езды. Сразу вспоминается фраза "Кто понял жизнь, тот не спешит". Вот и Geely нам намекает, что спешить не надо - все равно успеем. Прямо в стиле китайского философского подхода к миру.

Geely Atlas: А теперь все по честному

По дороге машина стелет ровно и уверенно, в салоне ничего не гремит и не дребезжит, даже несмотря на 18 000 км пробега. Качество сборки радует. Шумоизоляция - на твердую четверку. А если учитывать, что это представитель китайского автопрома - даже на четверку с плюсом. Из колесных арок постороннего шума практически нет, а мотор активно прорывается своим звуком в салон, но при этом звучит он настолько солидно и басовито, что это даже не раздражает.

В целом, управляя этой машиной, кажется, что ты за рулем какого-то не совсем обычного, маленького и китайского "Крузака" - благодаря его тяжести, основательности и неторопливости.

Geely Atlas: А теперь все по честному

Автомобиль предлагается на российском рынке с двумя моторами - 2-литровым на 139 л.с. и 2,4-литровым на 149 л.с. Двухлитровые машины доступны только с передним приводом и только на механике, два варианта комплектаций - за 1 050 000 и 1 150 000 рублей. А 149-сильные доступны, наоборот, только с 6-ступенчатым автоматом, как в передне-, так и в полноприводном исполнении. Переднеприводных комплектаций две - за 1 260 000 и за 1 310 000 рублей, полноприводных тоже две - за 1 360 000 и 1 410 000 рублей. Собирают авто, напомню, в Белоруссии.

Geely Atlas: А теперь все по честному

Подведу краткий итог. Автомобиль Geely Atlas оставил по себе после первого не очень продолжительного, но все же достаточного знакомства, очень неплохое впечатление. У него много разных достоинств, но есть и пара достаточно ощутимых, на мой взгляд, недостатков. "Атлас", во-первых, очень уж нетороплив, а во-вторых, чрезвычайно прожорлив. И если первый недостаток еще можно как-то объяснить и простить, да и кому-то он вообще не важен, то второй в сочетании с первым да еще и в применении к китайскому автомобилю - это практически epic fail. Пожалуй, именно из-за расхода Geely Atlas вряд ли получил бы шанс прописаться в моем виртуальном гараже.

 
Теги: знакомства
 
 
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