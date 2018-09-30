15-летняя школьница погибла после суточной пьянки с ровесниками



Фото: Наталья Мущинкина

Подростковая «вписка» закончилась смертью школьницы на юго-востоке Москвы. Девочка пригласила в гости троих ребят и через сутки беспрерывного веселья выпала из окна, а ее гости убежали.Как удалось выяснить «МК», 15-летняя Алина (имя изменено) жила в трехкомнатной квартире с отцом и тетей. Тинейджер тяжело переживала смерть матери и недавно сменила школу из-за успеваемости.Школьницу характеризовали как трудного подростка. Она не общалась с тетей, а по выходным, когда отец (по профессии электрик) уезжал к новой возлюбленной, устраивала в своей комнате веселые вечеринки.Так, в пятницу, 28 сентября, вечером к ней пришли трое ребят-ровесников. Как позднее рассказала правоохранителям тетя девочки, целые сутки из-за стенки слышалась музыка, в квартиру постоянно кто-то приходил и уходил из нее, на кухне разогревали угли для кальяна.В субботу около 22.00 родственница Алины вышла из своей комнаты и увидела, как трое подростков опрометью бросились вон из квартиры. Женщина зашла в комнату племянницы и увидела, как та перекинулась через подоконник головой вниз. Тетя затащила девочку обратно в квартиру и вызвала «скорую».Пока медики были в пути, у подростка случилась истерика, она кричала, что никому не нужна и что хочет к маме. Через некоторое время врачи переступили порог жилища, и тетя передала им бьющуюся в конвульсиях Алину. Женщина сказала медикам, что устала держать ребенка, и пошла к себе в комнату, а тинейджер вырвалась из рук сотрудников «скорой» и выпала из окна кухни с высоты 11-го этажа.В комнате Алины был найден целый мешок пустых бутылок из-под водки и презервативы. По всей видимости, у девочки случился алкогольный психоз, и она просто не помнила себя.