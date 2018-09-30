

Анатолий Чепига

Полковник ГРУ, больше известный как, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента УкраиныОб этом сообщил «Громадське-ТВ» журналист центра управления расследованиями, который принимал участие в расследовании Инсайдер и Bellingcat.По словам журналиста, который ссылается на свои источники, Чепига прибыл со своим подразделением в резиденцию Януковича Межигорье и там его охранял. Оттуда они доставили украинского лидера в Крым.По информации Канева, именно за эту спецоперацию полковник получил звание «Героя России». Такое же звание за эвакуацию Януковича также получил бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области