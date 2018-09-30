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Спас Януковича. Стало известно, за что Чепига получил "Героя России"

01.10.2018 20:12 — Разное | UDF  
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Анатолий Чепига
Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Полковник ГРУ Анатолий Чепига, больше известный как Руслан Боширов, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил «Громадське-ТВ» журналист центра управления расследованиями Сергей Канев, который принимал участие в расследовании Инсайдер и Bellingcat.

По словам журналиста, который ссылается на свои источники, Чепига прибыл со своим подразделением в резиденцию Януковича Межигорье и там его охранял. Оттуда они доставили украинского лидера в Крым.

По информации Канева, именно за эту спецоперацию полковник получил звание «Героя России». Такое же звание за эвакуацию Януковича также получил бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

 
 
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Полковник ГРУ Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
 
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