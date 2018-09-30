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Принять участие в переписи населения в Беларуси можно будет через интернет
Принять участие в переписи населения в Беларуси можно будет путем самостоятельного заполнения данных в интернете, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.
Президент внес корректировки в указ от 24 октября 2016 г. №384 "О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь".
"Новым указом респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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Принять участие в переписи населения в Беларуси можно будет путем самостоятельного заполнения данных в интернете, сообщили в пресс-службе президента Беларуси...
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