Принять участие в переписи населения в Беларуси можно будет через интернет

Принять участие в переписи населения в Беларуси можно будет путем самостоятельного заполнения данных в интернете, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.

Президент внес корректировки в указ от 24 октября 2016 г. №384 "О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь".

"Новым указом респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.