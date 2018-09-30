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«Будет ли отопление неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды
Новости Беларуси. Жителей агрогородка Лесной под Минском оставили без комфорта и удобств. В одном из общежитий, где сейчас проводится капитальный ремонт, уже несколько недель нет холодной и горячей воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди рискуют также остаться без отопления. Звонки и походы по инстанциям результатов не дали. В итоге жители обратились на горячую линию нашего телеканала. Корреспондент Оксана Семашко выехала на место.
Помыться нельзя, на унитаз, извините, сходить по нужде нельзя по-человечески.
Демонтировать санузлы, двери и окна здесь начали еще несколько месяцев назад. Из-за нерасторопности рабочих в одном из общежитий агрогородка Лесной люди вынуждены напрашиваться в уборную и душ к знакомым на соседних улицах.
Елена Зиновьева:
Из-за отсутствия элементарных благ и сквозняков болеют дети, ведь в комнатах столбик термометра не поднимается выше 15ºС. В ход идут обогреватели.
Из-за высокой нагрузки на сеть десятки раз выбивает электричество. Но могут возникнуть и более тяжкие последствия.
Ольга Кикла:
Оксана Семашко, СТВ:
Как мне сказал этот строитель, можно ходить и в лес.
Когда закончится жизнь без воды и газа даже не указано в паспорте объекта. В райисполкоме жителям этого общежития обещали все наладить до 15 октября. Пока не выполнена еще и половина работы.
– Скажите пожалуйста, почему ваши рабочие работают из восьми часов рабочих только четыре?
Кушать – я покупаю с доставкой, потому что готовить нельзя. Мыться я езжу к подругам с ребенком. У меня сейчас сын больной. Муж тоже заболел, с температурой со всей этой обстановкой, потому что ничего нет. У меня дома все сыро стало.
Люди недоумевают: почему на время капремонта их не отселили? Ведь в договоре, который они заключали на проживание в этом общежитии, все четко прописано.
Ирина Сигатова:
Общежитию, которое прослужило уже около полувека, действительно давно нужен был ремонт. Полностью подлежат замене водопровод, канализация, система отопления, электроснабжение.
Артем Ефремов, директор ГП «Жилищник Минщины»:
Проще говоря, нет помещения, куда можно было бы отселить людей. Поэтому просят потерпеть до ноября, когда все работы будут закончены.
И если с включением отопления, похоже, придется подождать, то холодную воду уже включили сегодня.
На этот раз людям придется пережить не только капремонт, но и потоп. Эти кадры мы только что получили от самих пострадавших.
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«Будет ли отопление неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды
Новости Беларуси. Жителей агрогородка Лесной под Минском оставили без комфорта и удобств. В одном из общежитий, где сейчас проводится капитальный ремонт, уже...
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