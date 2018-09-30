Беларусь будет претендовать на «Оскар» впервые за 20 лет

Белорусский оскаровский комитет принял решение выдвинуть фильм «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук на главную кинематографическую премию США. Картина полностью соответствует критериям Американской киноакадемии и имеет все шансы получить «Оскар», сообщается на сайте БЕЛТА .

Кинолента будет конкурировать с другими картинами в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Она рассказывает о девушке-диджее из Минска, которая мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессиональным диск-жокеем. Но при оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком городке, жители которого «далеки от нонконформистского свободного духа».

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах. «Хрусталь» получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, также удостоился двух призов на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге. В прошлом месяце картина получила Гран-при международного кинофестиваля в Алматы Almaty Film Festival. В Беларуси картина вышла в прокат 30 августа.