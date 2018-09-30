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Беларусь будет претендовать на «Оскар» впервые за 20 лет

01.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусский оскаровский комитет принял решение выдвинуть фильм «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук на главную кинематографическую премию США. Картина полностью соответствует критериям Американской киноакадемии и имеет все шансы получить «Оскар», сообщается на сайте БЕЛТА.

Кинолента будет конкурировать с другими картинами в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Она рассказывает о девушке-диджее из Минска, которая мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессиональным диск-жокеем. Но при оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком городке, жители которого «далеки от нонконформистского свободного духа».

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах. «Хрусталь» получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, также удостоился двух призов на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге. В прошлом месяце картина получила Гран-при международного кинофестиваля в Алматы Almaty Film Festival. В Беларуси картина вышла в прокат 30 августа.

Ранее стало известно, что Российский оскаровский комитет выдвинул фильм Константина Хабенского «Собибор» на соискание премии Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».



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Теги: Минск
 
 
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Оскаровский комитет страны принял решение выдвинуть фильм «Хрусталь» на главную кинематографическую премию США.
 
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