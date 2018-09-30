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Скандал! Ольгу Бузову подозревают в мошенничестве

01.10.2018 21:44 — Разное | UDF  
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Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Скандал с конкурсом в инстаграме телеведущей и певицы Ольги Бузовой с обманутыми спонсорами и таинственным призовым автомобилем продолжает набирать обороты.

Ольга Бузова может быть привлечена к ответственности за мошенничество. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон.

Пострадавшие заплатили Бузовой по 100 тысяч рублей в надежде получить подписчиков и выиграть автомобиль.

 
 
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Скандал с конкурсом в инстаграме телеведущей и певицы Ольги Бузовой продолжает набирать обороты.
 
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