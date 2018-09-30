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Скандал! Ольгу Бузову подозревают в мошенничестве
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова может быть привлечена к ответственности за мошенничество. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон.
Пострадавшие заплатили Бузовой по 100 тысяч рублей в надежде получить подписчиков и выиграть автомобиль.
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Скандал с конкурсом в инстаграме телеведущей и певицы Ольги Бузовой продолжает набирать обороты.
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