За основу – правда: в Минске открылся фестиваль документального кино

Лучшие фильмы документалистов из стран СНГ можно в эти дни можно посмотреть в Беларуси. В Минске открылся фестиваль «Евразия.DOC». В числе участников есть и лента наших белорусских коллег. Картина рассказывает о судебном процессе над организаторами расстрелов в лагере смерти «Тростенец». Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова узнала подробности.

На этом фестивале нет ни традиционных красных дорожек, ни звезд в зале. Зато на экране — история без прикрас. В этом году жюри рассмотрело рекордное количество заявок – 150. География, события лент разные. Хотя при создании фестиваля предполагалась только политическая документалистика.

«За это время в него прокрались, пробрались фильмы более социального характера, а иногда даже фильмы-размышления об общественных проблемах, о человеческих судьбах. И это как-то внедрилось в документалистику, в эту остроту, возможно, в политическую заточенность. Пришло больше человечности, больше житейских трогательных историй», – рассказал председатель жюри фестиваля Владимир Мамонтов.



На суд зрителей и жюри представлено 24 ленты из 12 стран мира. Среди картин, открывших кинофорум, и работа телеканала «МИР» – «Дело № 1946. Хроника Минского Нюрнберга».

В основе ленты — судебный процесс. На скамье подсудимых – организаторы массовых казней на территории оккупированной Беларуси. Это событие вошло в историю под названием «Минский Нюрнберг ».

«Тема, как ни странно, оказалась малоизвестной. А ведь казнь была публичной, приговор публично привели в исполнение. Но даже не все коренные минчане знали, что такое в Минске происходило. И, когда мы обнаружили, что в Дзержинском архиве есть хроника судебного процесса, этто вообще оказалось удивительным моментом, что сохранилось спустя столько лет», – поделилась автор сценария к документальному фильму «Дело № 1946. Хроника Минского Нюрнберга» Ольга Алипова.

Фестиваль проходит в третий раз. Живое общение с авторами фильмов – отличительная черта кинофорума. В программе также молодежный конкурс короткометражных фильмов.



«Снимают наши молодые авторы преимущественно социальные темы. Они могут быть самые разнообразные: волонтерство, уход за старшими, патриотизм. Есть очень много хороших фильмов. Иногда неожиданных», – отметил директор фестиваля Валерий Шеховцов.

Организаторы отмечают, с каждым годом зрителей на документальных показах становится больше. Ведь в основе каждой ленты то, что ценится больше всего – правда.



Основной площадкой кинофорума станет кинотеатр «Беларусь». Имена победителей фестиваля назовут в среду 3 октября.