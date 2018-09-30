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За основу – правда: в Минске открылся фестиваль документального кино
01.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Лучшие фильмы документалистов из стран СНГ можно в эти дни можно посмотреть в Беларуси. В Минске открылся
На этом фестивале нет ни традиционных красных дорожек, ни звезд в зале. Зато на экране — история без прикрас. В этом году жюри рассмотрело рекордное количество заявок – 150. География, события лент разные. Хотя при создании фестиваля предполагалась только политическая документалистика.
«За это время в него прокрались, пробрались фильмы более социального характера, а иногда даже фильмы-размышления об общественных проблемах, о человеческих судьбах. И это как-то внедрилось в документалистику, в эту остроту, возможно, в политическую заточенность. Пришло больше человечности, больше житейских трогательных историй», – рассказал председатель жюри фестиваля Владимир Мамонтов.
В основе ленты — судебный процесс. На скамье подсудимых – организаторы массовых казней на территории оккупированной Беларуси. Это событие вошло в историю под названием «Минский
«Тема, как ни странно, оказалась малоизвестной. А ведь казнь была публичной, приговор публично привели в исполнение. Но даже не все коренные минчане знали, что такое в Минске происходило. И, когда мы обнаружили, что в Дзержинском архиве есть хроника судебного процесса, этто вообще оказалось удивительным моментом, что сохранилось спустя столько лет», – поделилась автор сценария к документальному фильму «Дело № 1946. Хроника Минского Нюрнберга» Ольга Алипова.
Фестиваль проходит в третий раз. Живое общение с авторами фильмов – отличительная черта кинофорума. В программе также молодежный конкурс короткометражных фильмов.
Организаторы отмечают, с каждым годом зрителей на документальных показах становится больше. Ведь в основе каждой ленты то, что ценится больше всего – правда.
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На этом фестивале нет ни традиционных красных дорожек, ни звезд в зале, зато на экране — история без прикрас.
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