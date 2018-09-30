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6 октября в 19.00 в Пространстве КХ прочитает лекцию "5 чувств фотокниги" Ольга Бубич
01.10.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Ольга Бубич, фотокритик и ревьюер фотокниг, автор рецензий, интервью и обзоров журналов «Bird in Flight», «On Air» и «Journalby», автор колонки «Завтрашняя фотография» на сайте
Лекция "5 чувств фотокниги" представляет собой краткий, но интенсивный экспресс-курс, "введение" в психологию и математику этого жанра. Чем фотокнига отличается от других способов разговора с миром о фотографии? Читать ее или смотреть? Нюхать или трогать? Как и кому показывать, а что скрывать? И почему, собственное, будущее в фотографии - в том числе и за ней.
Лекция будет интересна начинающим и опытным фотографам, коллекционерам и художникам, тем, кто о фотокнигах слышал и тем, кто впервые о них задумался лишь сейчас. Во время встречи слушатели и слушательницы познакомятся с видео-презентациями недавних мировых фотокнижных хитов, а также смогут самостоятельно полистать/почитать/потрогать и понюхать редкие книги из личной коллекции Ольги.
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