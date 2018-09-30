В Беларуси запретили платить торговле вознаграждения за продвижение алкоголя

Юрлица, которые занимаются производством или оптовой торговлей алкогольных напитков, не смогут платить любые вознаграждения (премии, бонусы и иные платежи) за продвижение этих напитков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 сентября 2018 года № 704, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства .



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Это касается алкогольных напитков, на которые госорганами установлены предельные минимальные отпускные цены.

Под вознаграждениями (премиями, бонусами и иными платежами) за продвижение алкогольных напитков понимаются вознаграждения, выплачиваемые юрлицу, который продает алкоголь, в связи с приобретением им у поставщика алкогольных напитков в определенном количестве. То же самое касается вознаграждений за оказание услуг, направленных на повышение спроса покупателей на товары, в том числе путем рекламирования алкогольных напитков или используемых для их обозначения товарных знаков, исследования потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и подготовки информации о таких исследованиях, подготовки иной отчетности, содержащей информацию об алкогольных напитках, других подобных услуг.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.