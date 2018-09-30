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Спасатели Бреста посетили ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов и помогли пожилым людям по хозяйству

01.10.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Благотворительная помощь данным категориям граждан – инициатива ежегодная. Подготовиться к холодам людям элегантного возраста самостоятельно не так-то просто, да и похлопотать по дому не всегда представляется возможным: «Возраст не тот», «Как всё углядеть»…- эти и другие признания пенсионеров доводилось слышать спасателям не раз. Но, на то они и спасатели, чтобы приходить на помощь, когда она крайне необходима другим.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59329.php

Спасатели Бреста посетили ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов и помогли пожилым людям по хозяйству

Домовладения ветеранов и одиноко проживающих пожилых брестчан, начиная с сентября, сотрудники МЧС посетили немало, но и в эти дни работа в активной фазе: цель – уделить внимание всем людям преклонного возраста, позаботиться о них, оградив от сложных дел.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59329.php

Спасатели Бреста посетили ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов и помогли пожилым людям по хозяйству

В помощь – активисты БМООСП и БРСМ, вместе с ними работники службы спасения наводят порядок на территории домовладений пенсионеров: и огород вскопают и ковёр выбьют, и траву покосят, и урожай помогут собрать и проверят исправность печи и обратят внимание на состояние извещателя. И это – далеко не весь перечень вопросов, которые решают огнеборцы.

Гостей с таким небывалым энтузиазмом встречал впервые одиноко проживающий пенсионер Александр Васильевич. Мужчина долго не мог поверить, что существуют по сей день вот такие «Тимуровцы», пенсионер искренне благодарил работников МЧС за труд, неравнодушие и уважение к возрасту. Таких положительных отзывов спасатели услышали немало, в том числе от ветеранов ВОВ.

 
 
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Благотворительная помощь данным категориям граждан – инициатива ежегодная. Подготовиться к холодам людям элегантного возраста самостоятельно не так-то просто,...
 
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