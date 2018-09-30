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Спасатели Бреста посетили ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов и помогли пожилым людям по хозяйству
01.10.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Благотворительная помощь данным категориям граждан – инициатива ежегодная. Подготовиться к холодам людям элегантного возраста самостоятельно не так-то просто, да и похлопотать по дому не всегда представляется возможным: «Возраст не тот», «Как всё углядеть»…- эти и другие признания пенсионеров доводилось слышать спасателям не раз. Но, на то они и спасатели, чтобы приходить на помощь, когда она крайне необходима другим.
Домовладения ветеранов и одиноко проживающих пожилых брестчан, начиная с сентября, сотрудники
В помощь – активисты БМООСП и
Гостей с таким небывалым энтузиазмом встречал впервые одиноко проживающий пенсионер Александр Васильевич. Мужчина долго не мог поверить, что существуют по сей день вот такие «Тимуровцы», пенсионер искренне благодарил работников МЧС за труд, неравнодушие и уважение к возрасту. Таких положительных отзывов спасатели услышали немало, в том числе от ветеранов ВОВ.
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Спасатели Бреста посетили ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов и помогли пожилым людям по хозяйству
Благотворительная помощь данным категориям граждан – инициатива ежегодная. Подготовиться к холодам людям элегантного возраста самостоятельно не так-то просто,...
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