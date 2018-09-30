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6 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
01.10.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
6 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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6 октября 2018 года
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета
Богуцкий Юрий Александрович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет глава администрации Ленинского района г. Бреста
Борисюк Геннадий Иосифович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района г. Бреста
Шевердин Алексей Владимирович
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.
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6 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
6 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 6 октября 2018 года С 9.00 до 12.00...
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