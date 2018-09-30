6 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59325.php

Читать полностью в источнике с фото:

Бреста" alt="6 октября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста">

6 октября 2018 года

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет управляющий делами Брестского городского исполнительного комитета

Богуцкий Юрий Александрович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет глава администрации Ленинского района г. Бреста

Борисюк Геннадий Иосифович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.

С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района г. Бреста

Шевердин Алексей Владимирович

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.