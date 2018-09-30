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Опубликовано список финалистов музыкального проекта «Песни о Бресте»

01.10.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Завершился первый этап конкурса проекта «Песни о Бресте». Отборочный тур состоялся в режиме прослушивания музыкального материала (плюсовки), записанного на электронный носитель. По итогам прослушивания, жюри определило финалистов первого конкурсного этапа для участия в заключительных мероприятия Проекта:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59324.php

Опубликовано список финалистов музыкального проекта «Песни о Бресте»

1. Бабицкая Лидия Александровна

2. Балковая Надежда Дмитриевна

3. Борисюк Сергей Владимирович

4. Закржевский Виталий Владимирович

5. Крутиков Александр Владимирович

6. Любчук Сергей Феодосьевич

7. Марчук Георгий Васильевич

8. Пославский Альберт Николаевич

9. Прокопович Александр Степанович

10. Савчук Валерий Александрович

11. Стецюк Сергей Васильевич

12. Тишук Петр Николаевич

13. Тулейко Ирина Владимировна

14. Фетисов Виктор Василевич

15. Хворост Анатолий Сергеевич

16. Ходоренко Виктор Яковлевич

17. Яровой Василий Георгиевич

Электронный адрес для справочной информации: brest_ok@mail.ru

 
Теги: Брест
 
 
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Завершился первый этап конкурса проекта «Песни о Бресте». Отборочный тур состоялся в режиме прослушивания музыкального материала (плюсовки), записанного на...
 
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