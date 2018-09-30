ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский IT-предприниматель погиб в горах Италии

01.10.2018 22:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Андрей Богомолов трагически скончался в Италии. Сердце мужчины остановилось 30 сентября. Все произошло во время восхождения на гору в провинции Трентино.

«Ушел из жизни умный, талантливый и благородный человек, превосходный инженер, предприниматель с большой буквы». Таким Андрея Богомолова запомнили в ПВТ.

Белорусский IT-предприниматель погиб в горах Италии

Источник фото: www.park.by

Три года назад Богомолов окончил аспирантуру в итальянском университете. Как отмечается на официальном сайте ПВТ, специалист внес огромный вклад в развитие IT-отрасли в Беларуси и долгое время был ярким резидентом парка. Богомолова называли экспертом в сфере управления риском, финансового и бизнес-анализа. В одном из интервью несколько лет назад он рассказывал, что основной мотивацией его работы было желание стать частью IT-сообщества Беларуси.

Богомолов любил путешествия, увлекался скалолазанием. В одном из последних постов, размещенных на Facebook, он приглашал всех желающих присоединиться к туристическому походу.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Андрей Богомолов трагически скончался в Италии. Сердце мужчины остановилось 30 сентября. Все произошло во время восхождения на гору в провинции...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России грядет большая политическая буря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика