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Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

01.10.2018 23:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Массовая иммунизация против гриппа началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Чтобы эпидемия прошла незаметно, планируется привить не менее 40 % населения. Ближайшие два месяца для этого считаются оптимальными. Вот только все ли захотят обезопасить себя от заболевания таким способом? Отношение к вакцинации сегодня в обществе весьма не однозначное. Прививаться или нет? Выясняла Яна Шипко.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Для 3-летней малышки Арианны сегодня внеплановый поход к доктору. На прививку от гриппа ее мама решилась впервые и одной из первых. В прошлом году дочка пошла в садик и очень много болела. Сейчас родители решили подстраховаться заранее.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Анна Луговская-Василевская:
У меня в прошлом году сестра прививала ребенка и сама себя – и было неплохо. Мы даже в этом году сейчас Арианну, а потом сами пойдем прививаться.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Медики говорят: активнее приходят прививаться те, кто уже почувствовал эффективность вакцинирования по прошлому сезону либо наоборот, серьезно переболел. Ведь опаснее самого гриппа осложнения. У привитых пациентов симптомы гораздо легче.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Татьяна Лазовская, заместитель главного врача УЗ «23 городская детская поликлиника»:
Многие родители думают, что если они сделали прививку против гриппа, то их ребенок вообще не будет болеть. Нет, это заблуждение. Важно понимать, что прививка защищает от развития осложнений, которые вызывает вирус гриппа. Он опасен своими осложнениями: гриппозными бронхитами, пневмониями, кардитами, энцефалитами.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Прививка – не панацея от гриппа, хотя и снижает риск заболеть до 90 %. Не стоит сбрасывать со счетов и экономический эффект: профилактика дешевле лечения.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси:
135 тысяч предотвращенных случаев гриппа, в том числе около 16 тысяч именно осложненных. Из числа людей, которые заболели гриппом и не были привиты, они составили 95-96 %. И только 4 % были люди, которые вакцинировались и заболели, но заболевание ими было перенесено в более легкой форме.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Впервые в активе белорусских медиков в этом году 4-валентная вакцина. Она обойдется примерно в 25 рублей. Цена импортной 3-валентной стартует от 12. Бесплатно – российский аналог. Считается, что чем больше компонентов, тем выше защита. Впрочем, все используемые вакцины эффективны, поскольку выбор штаммов зависит от прогноза: какие вирусы придут в данном сезоне.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Наталья Хамицевич:
У нас в соседнем доме женщина умерла от пневмонии от гриппа, поэтому без сомнений сделала своему ребенку повторно. Себе и мужу, собственно говоря, поэтому никаких сомнений не возникало.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

Что касается сомнений. В Европе антипрививочные движения уже заставили вспомнить о кори, свинке и полиомиелите – тот случай, когда чей-то индивидуальный протест подрывает коллективный иммунитет.

Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе

При кори, например, чтобы он действовал, должно быть охвачено прививками 95 % населения. При гриппе – 40 % (именно столько планируют вакцинировать в нашей стране за эту кампанию).

 
 
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Новости Беларуси. Массовая иммунизация против гриппа началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы эпидемия прошла незаметно,...
 
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