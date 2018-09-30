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Всегда ли прививки спасают от гриппа, и как выбрать вакцину? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. Массовая иммунизация против гриппа началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы эпидемия прошла незаметно, планируется привить не менее 40 % населения. Ближайшие два месяца для этого считаются оптимальными. Вот только все ли захотят обезопасить себя от заболевания таким способом? Отношение к вакцинации сегодня в обществе весьма не однозначное. Прививаться или нет? Выясняла Яна Шипко.
Для 3-летней малышки Арианны сегодня внеплановый поход к доктору. На прививку от гриппа ее мама решилась впервые и одной из первых. В прошлом году дочка пошла в садик и очень много болела. Сейчас родители решили подстраховаться заранее.
Анна Луговская-Василевская:
Медики говорят: активнее приходят прививаться те, кто уже почувствовал эффективность вакцинирования по прошлому сезону либо наоборот, серьезно переболел. Ведь опаснее самого гриппа осложнения. У привитых пациентов симптомы гораздо легче.
Татьяна Лазовская, заместитель главного врача УЗ «23 городская детская поликлиника»:
Прививка – не панацея от гриппа, хотя и снижает риск заболеть до 90 %. Не стоит сбрасывать со счетов и экономический эффект: профилактика дешевле лечения.
Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси:
Впервые в активе белорусских медиков в этом году 4-валентная вакцина. Она обойдется примерно в 25 рублей. Цена импортной 3-валентной стартует от 12. Бесплатно – российский аналог. Считается, что чем больше компонентов, тем выше защита. Впрочем, все используемые вакцины эффективны, поскольку выбор штаммов зависит от прогноза: какие вирусы придут в данном сезоне.
Наталья Хамицевич:
Что касается сомнений. В Европе антипрививочные движения уже заставили вспомнить о кори, свинке и полиомиелите – тот случай, когда чей-то индивидуальный протест подрывает коллективный иммунитет.
При кори, например, чтобы он действовал, должно быть охвачено прививками 95 % населения. При гриппе – 40 % (именно столько планируют вакцинировать в нашей стране за эту кампанию).
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Новости Беларуси. Массовая иммунизация против гриппа началась в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы эпидемия прошла незаметно,...
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